Entdeckung enthüllt Zellkondensate als wichtige Signalzentren

By

Laut einer von Forschern von Weill Cornell Medicine durchgeführten Studie wurde nun entdeckt, dass als Phospholipide bekannte Signalmoleküle, von denen früher angenommen wurde, dass sie hauptsächlich in Zellmembranen funktionieren, eine wichtige Rolle in Zellkondensaten spielen. Dieser Befund eröffnet neue Möglichkeiten für die Erforschung der Zellbiologie und könnte auch Auswirkungen auf die Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer und ALS haben.

Zelluläre Kondensate, auch biomolekulare Kondensate genannt, sind Kompartimente innerhalb von Zellen, die sich wie Öltröpfchen in Wasser verhalten. Diese Kondensate bestehen aus Proteinen und RNA-Molekülen, die sich schwach zusammenlagern und innerhalb der Zelle unterschiedliche Kügelchen bilden. Sie besitzen einzigartige chemische Eigenschaften, die sich vom umgebenden wässrigen Zellinneren unterscheiden.

Es gibt verschiedene Arten von Kondensaten mit jeweils unterschiedlichen Funktionen. Es wurde festgestellt, dass sie Proteine ​​konzentrieren, die zusammenarbeiten, um zelluläre Prozesse zu unterstützen und RNAs in Zeiten zellulären Stresses zu binden. Darüber hinaus werden Kondensate mittlerweile als potenzielle Orte für die Bildung abnormaler Proteinaggregate im Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson, ALS und Huntington-Krankheit erkannt.

Die in Nature Chemical Biology veröffentlichte Studie ergab, dass Kondensate neben ihren Protein- und RNA-Bestandteilen häufig Phospholipide enthalten. Diese Kondensate enthalten häufig auch Enzyme, die an der Verarbeitung von Phospholipiden beteiligt sind, was auf eine bisher unbekannte Rolle von Kondensaten als Phospholipid-Signalzentren hinweist. Den Forschern gelang es, die Anzahl und Eigenschaften der Kondensate zu manipulieren, indem sie den Phospholipidspiegel veränderten.

„Diese Entdeckung beleuchtet wichtige Orte der Lipidsignalisierung in Zellen“, sagte Dr. Samie Jaffrey, der leitende Autor der Studie und Greenberg-Starr-Professor in der Abteilung für Pharmakologie bei Weill Cornell Medicine.

Der Erstautor der Studie, Dr. Jason Dumelie, Dozent für Pharmakologie und Mitglied des Jaffrey-Labors bei Weill Cornell Medicine, trug ebenfalls zu der Forschung bei.