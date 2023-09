Enttäuschte zukünftige Braut betont die Bedeutung von Probefrisuren und Make-up

By

Eine zukünftige Braut namens Florence Lucas wurde kürzlich zu einer Internet-Sensation, nachdem sie die Ergebnisse ihres Brautfrisur-Tests auf TikTok geteilt hatte. In dem Video, das über 2 Millionen Mal angesehen wurde, drückte Lucas ihren Schock und ihre Enttäuschung über das Ergebnis aus. Sie hatte sich Hollywood-Wellen gewünscht, eine Vintage-Frisur mit definierten Wellen, aber das Endergebnis blieb hinter ihren Erwartungen zurück.

Lucas‘ Erfahrung dient als warnendes Beispiel für zukünftige Bräute und unterstreicht die Bedeutung von Haar- und Make-up-Tests. Mit diesen Tests können Bräute sicherstellen, dass sie an ihrem Hochzeitstag gut aussehen und sich gut fühlen. Laut The Knot kann ein Testlauf mit Haar- und Make-up-Profis beiden Parteien dabei helfen, den gewünschten Look zu verstehen und sich darauf zu einigen. Es bietet auch die Möglichkeit zu beurteilen, wie der Stil den ganzen Tag über hält.

Um einen erfolgreichen Haar- und Make-up-Test durchzuführen, empfiehlt Brides, im Vorfeld einige Nachforschungen anzustellen. Bräute sollten Inspirationsfotos sammeln, sich Notizen zu früheren Frisuren machen, die ihnen gefallen oder nicht gefallen haben, und alle Haaraccessoires mitbringen, die sie verwenden möchten. Für den Stylisten ist es auch wichtig, bestimmte Hochzeitsdetails zu kennen, wie etwa den Veranstaltungsort, die Location und das Hochzeitskleid.

Bräute sollten jedoch aufgeschlossen bleiben und ehrlich sein und sich äußern, wenn ihnen während des Prozesses etwas nicht gefällt. Es ist entscheidend, mit dem Stylisten zu kommunizieren und Feedback zu geben, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Mehrere TikToker teilten ihre eigenen Testtipps im Kommentarbereich von Lucas‘ Video. Sie schlugen vor, einen Stylisten zu finden, der sich auf Brautfrisuren und den gewünschten Stil spezialisiert hat. Es kann auch hilfreich sein, die bisherigen Arbeiten des Stylisten in den sozialen Medien zu recherchieren.

Abschließend dient Lucas‘ virales Video dazu, zukünftige Bräute daran zu erinnern, wie wichtig Haar- und Make-up-Proben sind. Durch effektive Kommunikation und Recherche können Bräute sicherstellen, dass ihr Look für den Hochzeitstag ihren Erwartungen entspricht.