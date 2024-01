Die Steam Awards 2023: Eine Hommage an das Eigenartige und Unerwartete

Die Ergebnisse der von den Spielern gewählten Steam Awards 2023 wurden verkündet und haben sicherlich für Aufsehen gesorgt. Während einige Gewinner die Erwartungen zu übertreffen schienen, waren andere definitiv verdient. Allerdings verdeutlichen diese Auszeichnungen eine inhärente Herausforderung bei Abstimmungssystemen, da sie oft populäre Titel gegenüber weniger bekannten Perlen bevorzugen.

In bester Tradition der Steam Awards zeichnen sich die Gewinner dieser Ausgabe durch ihre erfrischende Eigenartigkeit aus. Der „Labor Of Love“-Preis, der Spiele ehren soll, die kontinuierliche Unterstützung von ihren Entwicklern erhalten, ging an Red Dead Redemption 2. Überraschenderweise hat das Spiel seit 2020 keine bedeutenden Updates erhalten. Vielleicht ist dieser Preis als ironische Geste gedacht?

Eine weitere überraschende Wahl war Starfield, das den Preis für das innovativste Gameplay gewonnen hat. Diese Kategorie, wie von Steam beschrieben, sucht nach Spielen, die einen frischen Blickwinkel und verblüffende Überraschungen bieten. Es ist schwer vorstellbar, dass Skyrim mit zusätzlichen Ladebildschirmen diesem Anspruch gerecht wird.

Die Natur von Abstimmungspreisen führt oft dazu, dass weit verbreitete Spiele bevorzugt werden, anstatt versteckte Juwelen zu entdecken. Blockbuster-Hits dominieren die Landschaft und spiegeln erfolgreiche Marketingkampagnen wider, anstatt echte Spielqualität. Während kleine Teams von Journalisten versuchen können, dieses Problem zu mildern, scheint Steam’s Versuch, spezifische Kriterien für jede Kategorie festzulegen, gescheitert zu sein.

Trotz dieser Eigenheiten enthält die Liste der Gewinner einige verdiente Titel. Baldur’s Gate 3, bekannt für seine erzählerischen Fähigkeiten, gewann sowohl den Preis für das Spiel des Jahres als auch den Preis für das herausragende storyreiche Spiel. Labyrinthine siegte in der Kategorie VR-Spiel des Jahres und bestätigte damit sein fesselndes Spielerlebnis.

Die Liste der Gewinner der Steam Awards 2023 lautet wie folgt:

– Spiel des Jahres: Baldur’s Gate 3

– VR-Spiel des Jahres: Labyrinthine

– Labor Of Love-Preis: Red Dead Redemption 2

– Bester Game auf dem Steam Deck-Preis: Hogwarts Legacy

– Besser mit Freunden-Preis: Lethal Company

– Herausragender visueller Stil-Preis: Atomic Heart

– Innovativstes Gameplay-Preis: Starfield

– Bestes Spiel, in dem du schlecht bist-Preis: Sifu

– Bester Soundtrack-Preis: The Last Of Us: Part 1

– Herausragendes storyreiches Spiel-Preis: Baldur’s Gate 3

– Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich-Preis: Dave The Diver

Es ist enttäuschend, dass diese Auszeichnungen möglicherweise nicht mehr verdiente Gewinner in allen Kategorien hervorheben, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es sich um einen demokratischen Prozess handelt. Die Verantwortung liegt letztendlich bei den Wählern, die die Macht haben, eine breitere Palette außergewöhnlicher Spiele anzuerkennen und zu feiern.

FAQ:

F: Wie werden die Gewinner der Steam Awards ermittelt?

A: Die Gewinner der Steam Awards werden durch einen Abstimmungsprozess bestimmt, an dem Steam-Spieler teilnehmen.

F: Sind die Steam Awards ein zuverlässiger Indikator für die Qualität von Spielen?

A: Obwohl die Awards bei Steam-Spielern beliebt sind, sind sie subjektiv und werden von der Popularität bestimmter Spiele beeinflusst. Daher spiegeln sie nicht immer die Gesamtqualität eines Spiels wider.

F: Können kleinere, weniger bekannte Spiele bei den Steam Awards gewinnen?

A: Es ist zwar möglich, dass kleinere Spiele bei den Steam Awards gewinnen, sie haben jedoch oft Schwierigkeiten, gegen größere, bekanntere Titel anzutreten, die eine breitere Spielerbasis haben.