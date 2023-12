Die Tradition des Schmückens von Weihnachtsbäumen hat eine reiche und faszinierende Geschichte, die bis ins alte Ägypten zurückreicht. Doch erst im Deutschland des 16. Jahrhunderts nahm die moderne Tradition, wie wir sie heute kennen, Gestalt an.

Deutsche Christen stellten während der Feiertage mit immergrünen Pflanzen und Kerzen geschmückte Holzpyramiden in ihre Häuser. Als deutsche Siedler nach Pennsylvania auswanderten, brachten sie diese geschätzte Tradition mit.

Obwohl die deutschen Siedler bereits 1747 damit begannen, Gemeinschaftsbäume in Pennsylvania aufzustellen, fand die erste dokumentierte Weihnachtsbaumpräsentation erst in den 1830er Jahren statt. Es dauerte noch mehrere Jahrzehnte, bis die breitere amerikanische Bevölkerung diese neue Tradition annahm, da viele die Bäume als heidnische Symbole betrachteten.

Der Wendepunkt kam, als Königin Victoria von England Weihnachtsbäume populär machte. Im Jahr 1846 wurde in den London News eine Zeichnung veröffentlicht, die Victoria und ihre Familie um einen geschmückten Baum versammelt zeigt. Dieses Bild beeinflusste die Amerikaner an der Ostküste, die die „Modeerscheinung“, Weihnachtsbäume in ihren Häusern zu haben, eifrig aufgriffen.

In den 1890er Jahren wurden in Amerika zunehmend Ornamente verwendet, und höhere Bäume, die bis an die Decken von Häusern und Gebäuden reichten, erfreuten sich immer größerer Beliebtheit.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrizität wurden Lichterketten an Weihnachtsbäumen eingeführt, die eine sicherere Alternative zur traditionellen Verwendung von Kerzen darstellten. Diese Innovation ermöglichte größere und heller beleuchtete Displays.

Auch heute noch blüht die Tradition der Weihnachtsbäume in den Vereinigten Staaten weiter. Der ikonische Weihnachtsbaum von New York City im Rockefeller Center aus dem Jahr 1931 ist ein Symbol der Weihnachtszeit. Viele andere Städte im ganzen Land haben ebenfalls gemeinschaftliche Weihnachtsbäume und veranstalten zu Beginn der Feierlichkeiten Baumbeleuchtungszeremonien.

Pennsylvania, oft als „Weihnachtsbaumhauptstadt der Welt“ bezeichnet, pflegt eine starke Verbindung zu dieser Tradition. Nach Angaben der National Christmas Tree Association liegt Pennsylvania landesweit an zweiter Stelle in der Weihnachtsbaumproduktion. Der Staat hat dem Weißen Haus auch die meisten offiziellen Weihnachtsbäume des Weißen Hauses in der Geschichte zur Verfügung gestellt, wobei Bäume aus dem Keystone State elf Mal ausgewählt wurden. Im Jahr 11 wurde der offizielle Weihnachtsbaum des Weißen Hauses von der Evergreen Acres Christmas Tree Farm in Auburn, Pennsylvania, gezüchtet, was ihn zum Grand Champion Grower im jährlichen Wettbewerb der National Christmas Tree Association machte.

Indiana County in Pennsylvania trägt den Titel „Weihnachtsbaumhauptstadt der Welt“. Allein im Jahr 1956 wurden in diesem Landkreis etwa 700,000 Bäume gefällt, was ihm diesen prestigeträchtigen Titel einbrachte.

Von den bescheidenen Anfängen im alten Ägypten bis hin zu großen Ausstellungen in Pennsylvania zeigt die Entwicklung der Weihnachtsbäume den anhaltenden Geist der Weihnachtszeit.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Die Entwicklung der Weihnachtsbäume: Vom alten Ägypten zur Baumhauptstadt Pennsylvanias