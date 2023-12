Das Underwhelming Destiny 2 Starter Pack: Eine verpasste Chance für neue Spieler

By

Stellen Sie sich die Aufregung innerhalb der Destiny 2-Community vor, als Bungie in aller Stille das „Destiny 2 Starter Pack“ vorstellte, einen scheinbar erschwinglichen Einstieg in die herausfordernde Welt des Spiels. Allerdings hat dieses Paket, das 15 US-Dollar kostet, die Spieler mit seinen glanzlosen Angeboten enttäuscht und enttäuscht zurückgelassen. Die Community hatte auf ein fesselndes und lohnenswertes Erlebnis gehofft, erhielt aber stattdessen eine Sammlung von Artikeln, die wenig Wert bieten.

Das Starterpaket, das nach dem Start der Season of the Wish auf Steam entdeckt wurde, enthält drei Exoten: die Seitenwaffe „Traveler's Chosen“, das Spurgewehr „Ruinous Effigy“ und das lineare Fusionsgewehr „Sleeper Simulant“. Darüber hinaus erhalten Spieler ein nur kosmetisches Sparrow-Hoverbike, ein Raumschiff und eine Exotic Ghost-Hülle, die im Vergleich zu leicht erhältlichen nicht-exotischen Muscheln nur minimale Vorteile bietet. Neben diesen Gegenständen bietet das Paket eine kleine Menge Spielwährung, bekannt als Glimmer, und verschiedene Verbesserungsmaterialien für Ausrüstungs-Upgrades.

Auch wenn diese Dinge auf den ersten Blick verlockend erscheinen mögen, sind sie bei näherer Betrachtung alles andere als wichtig. Spieler können diese Exoten ganz einfach und kostenlos über das „Lost Lights“-Denkmal im Spiel freischalten, wodurch ihre Aufnahme in das Paket überflüssig wird. Darüber hinaus sind die Gesamtleistung und der Nutzen dieser Exoten bestenfalls fraglich. Die Seitenwaffe des Reisenden ist im Vergleich zu anderen Exoten, die Spielerfähigkeiten zurückerstatten, unzureichend. „Ruinous Effigy“ wurde stark abgeschwächt, wodurch es bei herausfordernden Inhalten unwirksam wird. Da Sleeper Simulant über keinen Katalysator verfügt, bleibt es schwach und selbst mit dem Katalysator ist es nur eine Nischenlösung.

Die kleine Menge an Glimmer, die im Paket enthalten ist, ist unbedeutend, da es leicht durch normales Spielen erhalten oder in großen Mengen beim Cryptarch gekauft werden kann. Ebenso mögen die bereitgestellten Verbesserungsmaterialien ansprechend erscheinen, ihre Wirkung ist jedoch gering. Spieler würden wahrscheinlich allein durch das Spielen des Spielinhalts auf eine ähnliche Auswahl an Materialien stoßen. Darüber hinaus reicht der einzelne im Paket enthaltene Aszendentensplitter nicht aus, um auch nur ein Teil der exotischen Rüstung vollständig aufzurüsten. Da die Ausrüstung zu Beginn des Spiels schnell ersetzt wird, wird der Splitter für neue Spieler noch irrelevanter.

Dieses enttäuschende Angebot wirft Fragen darüber auf, ob Bungie die Bedürfnisse seiner Spielerbasis versteht. Die Community hatte auf ein Starterpaket gehofft, das neuen Spielern einen zugänglichen und erschwinglichen Zugang zu den aktuellen Inhalten des Spiels bietet. Leider trägt diese verpasste Gelegenheit nur zum bestehenden Ruf des Spiels für unbefriedigende Mikrotransaktionen bei. Die Veröffentlichung dieses glanzlosen Starterpakets so kurz nach den erheblichen Entlassungen bei Bungie, die durch eine verfehlte Umsatzprognose von 45 % verursacht wurden, lässt die Spieler über die Prioritäten und den Entscheidungsprozess des Unternehmens rätseln.

FAQ:

F: Kann ich die im Starterpaket enthaltenen Exoten kostenlos erhalten?

A: Ja, alle Exoten können durch Aktivitäten im Spiel freigeschaltet werden, ohne das Starterpaket zu kaufen.

F: Sind die Exoten im Starterpaket wichtig oder mächtig?

A: Nein, die enthaltenen Exoten sind nur begrenzt nützlich und können von anderen Exoten im Spiel in den Schatten gestellt werden.

F: Sind die im Paket enthaltenen Glimmer- und Verbesserungsmaterialien von Bedeutung?

A: Nein, die Menge an Glimmer und Verbesserungsmaterialien ist gering und kann leicht durch normales Spielen erhalten werden.

F: Reicht der im Paket enthaltene Aszendentensplitter aus, um exotische Rüstungen zu verbessern?

A: Nein, der einzelne Aszendentensplitter reicht nicht aus, um auch nur ein Teil der exotischen Rüstung vollständig zu verbessern. Darüber hinaus wird die Ausrüstung zu Beginn des Spiels schnell ersetzt, wodurch der Splitter für neue Spieler weniger wertvoll wird.