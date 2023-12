Titel: Gouverneur DeSantis schlägt wesentliche Änderungen am Haushalt Floridas vor

By

In einem mutigen Schritt, der darauf abzielt, Floridas Haushalt umzugestalten, hat Gouverneur Ron DeSantis einen Ausgabenvorschlag vorgestellt, der über 1,000 staatliche Arbeitsplätze streichen und den aktuellen Haushalt um mehr als 4.6 Milliarden US-Dollar kürzen würde. Während dieser Vorschlag auch die Fortsetzung der beliebten Umsatzsteuerbefreiungen beinhaltet, gibt er eine neue Richtung für die finanziellen Prioritäten des Staates vor.

Gouverneur DeSantis brach mit der Tradition und gab seine Haushaltspläne auf einer Pressekonferenz an einer Charterschule in Marco Island im Südwesten Floridas bekannt. Anstatt konkrete Einzelheiten zu den Stellen zu nennen, die er streichen will, konzentrierte sich der Gouverneur darauf, vergangene Erfolge hervorzuheben und seine Enttäuschung über den Ausschluss der Florida State University Seminoles aus den Playoffs der College-Football-Meisterschaft zum Ausdruck zu bringen.

In einer unerwarteten Wendung brachte Gouverneur DeSantis seine Absicht zum Ausdruck, 1 Million US-Dollar bereitzustellen, damit die FSU das College-Football-Playoff-Komitee verklagen kann, obwohl die Meisterschaft lange vor der Genehmigung des Budgets entschieden wird. Der Gouverneur erkannte die Enttäuschung seiner eigenen Kinder an, die begeisterte FSU-Fans sind, und gelobte, „die Dinge fallen zu lassen, wo sie wollen“, indem er die rechtliche Verfolgung finanziell unterstützte.

Darüber hinaus empfiehlt Gouverneur DeSantis Steuersenkungen in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar, einschließlich der Beibehaltung der Umsatzsteuerbefreiungen für Schul- und Hurrikanbedarf sowie Freizeitaktivitäten. Diese vorgeschlagenen Steuersenkungen zielen darauf ab, die Einwohner zu entlasten und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Haushaltsempfehlung von Gouverneur DeSantis der Genehmigung durch den Gesetzgeber bedarf, der seine jährliche Sitzung im kommenden Monat einberufen wird. Sobald sich die Legislative auf einen Ausgabenplan geeinigt hat, hat der Gouverneur die Befugnis, gegen bestimmte Punkte ein Veto einzulegen.

Der Vorschlag von Gouverneur DeSantis stellt eine deutliche Abkehr vom Status quo dar und präsentiert eine Vision für eine Steuerreform in Florida. Während sich die Diskussion im Parlament fortsetzt, wird das Schicksal dieser vorgeschlagenen Änderungen klarer werden und die Finanzlandschaft des Staates in absehbarer Zukunft bestimmen.

