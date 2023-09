Entdeckung einer bedeutenden paläolithischen Felskunststätte in Spanien

Archäologen haben eine wichtige paläolithische Felskunststätte entdeckt, möglicherweise die bedeutendste an der östlichen iberischen Küste in Europa. Mehr als hundert antike Gemälde und Gravuren, die mindestens 24,000 Jahre alt sind, wurden in einer 500 Meter langen Höhle namens „Cova Dones“ oder „Cueva Dones“ in der Nähe von Millares in der Nähe von Valencia, Spanien, entdeckt.

Die Höhlenstätte ist den Einheimischen seit langem bekannt und wird von Wanderern und Entdeckern häufig besucht. Die Existenz paläolithischer Malereien blieb jedoch unbemerkt, bis Forscher der Universitäten Saragossa und Alicante, die der University of Southampton im Vereinigten Königreich angegliedert sind, die aufregende Entdeckung machten im Juni 2021.

Die Ergebnisse einer Studie über Felskunst, die ihre wahre Bedeutung hervorhebt, wurden jetzt in der Zeitschrift Antiquity veröffentlicht. Die Stätte in Cova Dones wird als bedeutende Felskunststätte beschrieben, ähnlich denen, die in anderen Regionen Spaniens wie Kantabrien, Südspanien, Frankreich oder Andalusien zu finden sind, in diesem speziellen Gebiet jedoch fehlen.

Das Forschungsteam unter der Leitung von Dr. Aitor Ruiz-Redondo von der Universität Saragossa, Dr. Virginia Barciela-González von der Universität Alicante und Dr. Ximo Martorell-Briz, ebenfalls von der Universität Alicante, hat etwa a Hundert „Motive“ oder Zeichnungen in Cova Dones bisher.

Die große Anzahl an Motiven und die Vielfalt der bei ihrer Herstellung verwendeten Techniken machen die Höhle zur bedeutendsten paläolithischen Felskunststätte an der östlichen Mittelmeerküste der Iberischen Halbinsel. Es handelt sich wahrscheinlich um die paläolithische Höhle mit der größten Anzahl an entdeckten Motiven in Europa seit Atxurra im Jahr 2015.

Die Studie hebt das Vorhandensein von mindestens 19 bestätigten Tierdarstellungen hervor, darunter Hirsche, Pferde, Auerochsen und Hirsche. Interessanterweise wurden die meisten Gemälde aus Ton angefertigt. Laut Dr. Ruiz-Redondo wurden die Tiere und Zeichen einfach dadurch dargestellt, dass mit Lehm bedeckte Finger und Handflächen an die Wände geschmiert wurden. Die feuchte Umgebung der Höhle ermöglichte eine langsame Trocknung, verhinderte ein schnelles Zerbröckeln bestimmter Teile des Tons und bewahrte sie bis heute durch Calcitschichten.

Obwohl Tonmalerei in der paläolithischen Kunst bekannt ist, gibt es selten Beispiele für ihre Verwendung oder Erhaltung. In Cueva Dones ist es jedoch die vorherrschende Technik. Die Forscher geben an, dass sich ihre Forschung noch in einem frühen Stadium befinde und es viele Bereiche zu untersuchen und Panels zu dokumentieren gäbe, sodass in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch mehr Kunst enthüllt werden dürfte.

