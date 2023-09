Publisher Aniplex hat ein neues Brettspiel-ähnliches Spiel mit dem Titel Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! angekündigt. Saikyou Taishi! für die Nintendo Switch. Dieses Spiel soll 2024 erscheinen und basiert auf der äußerst beliebten Anime- und Manga-Serie Demon Slayer. Derzeit wird es jedoch nur in Japan erhältlich sein.

Dämonentöter: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! folgt der ersten Videospieladaption der Franchise, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, die 2021 erschien und 2022 für die Nintendo Switch erschien. Während Details zu Mezase! Saikyou Taishi! sind derzeit begrenzt, der Ankündigungstrailer und die offizielle Demon Slayer-Website bieten Einblicke in das, was Spieler erwarten können.

Im Gegensatz zur vorherigen Kampfspieladaption ist Mezase! Saikyou Taishi! scheint sich eher auf ein brettspielähnliches Erlebnis zu konzentrieren und lässt sich möglicherweise von der beliebten Mario Party-Serie inspirieren. Obwohl die spezifischen Spielmechaniken noch nicht bekannt gegeben wurden, können sich Fans von Demon Slayer auf ein fesselndes und fesselndes Erlebnis freuen, das dem vielgelobten Kampfspiel ähnelt.

Obwohl eine Veröffentlichung im Westen noch nicht bestätigt wurde, besteht die Hoffnung, dass auch Fans außerhalb Japans die Gelegenheit bekommen, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! zu genießen! Saikyou Taishi!. Fans von Demon Slayer können ihre Begeisterung und Vorfreude auf das Spiel in den Kommentaren mitteilen.

