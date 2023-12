Delta Dental of California benachrichtigt Kunden über erhebliche Datenschutzverletzung

By

Delta Dental aus Kalifornien, ein bekannter Zahnversicherungsanbieter, meldete kürzlich eine große Datenpanne, von der fast sieben Millionen Patienten betroffen waren. Der Verstoß, der durch unbefugten Zugriff über die MOVEit Transfer-Software verursacht wurde, führte zur Offenlegung personenbezogener Daten.

Der Sicherheitsvorfall ereignete sich, als Bedrohungsakteure einen Zero-Day-SQL-Injection-Fehler in der Software ausnutzten, bekannt als CVE-2023-34362. Diese Schwachstelle ermöglichte die Remote-Codeausführung und ermöglichte es der Clop-Ransomware-Bande, in zahlreiche Organisationen weltweit einzudringen.

Delta Dental of California wurde am 1. Juni 2023 auf die Kompromittierung aufmerksam und anschließende interne Untersuchungen bestätigten, dass unbefugte Akteure zwischen dem 27. und 30. Mai 2023 auf Daten zugegriffen und diese gestohlen hatten. Eine gründliche Untersuchung wurde am 27. November 2023 abgeschlossen, um dies festzustellen das Ausmaß des Verstoßes.

Ungefähr 6,928,932 Kunden von Delta Dental of California waren von dem Verstoß betroffen. Zu den kompromittierten Informationen gehören Namen, Finanzkontonummern, Kredit-/Debitkartennummern und Sicherheitscodes.

Als Reaktion auf den Verstoß wird Delta Dental of California den betroffenen Patienten 24 Monate lang kostenlose Kreditüberwachungs- und Identitätsdiebstahlschutzdienste anbieten. Anweisungen zur Anmeldung für diese Programme finden Sie in den persönlichen Mitteilungen, die den betroffenen Personen zugesandt werden.

Kunden wird empfohlen, bei unerwünschter Kommunikation Vorsicht walten zu lassen, da ihre Daten möglicherweise an Phishing-Akteure, Betrüger und andere Cyberkriminelle weitergegeben wurden.

Dieser Verstoß ist nach Verstößen bei Maximus (11 Millionen) und Welltok (8.5 Millionen) der drittgrößte Datenschutzverstoß im Zusammenhang mit der MOVEit Transfer-Software.

Für betroffene Personen ist es von entscheidender Bedeutung, sofort Maßnahmen zu ergreifen, um ihre persönlichen Daten zu schützen und ihre Finanzkonten auf verdächtige Aktivitäten zu überwachen. Delta Dental of California arbeitet fleißig daran, den Verstoß zu beheben und künftige Vorfälle zu verhindern, und betont dabei die Bedeutung der Datensicherheit in der heutigen digitalen Landschaft.