Dell stellt neue UltraSharp-Monitore mit erweiterten Gaming-Funktionen vor

Dell hat kürzlich vier neue Ergänzungen seiner UltraSharp-Monitorreihe vorgestellt, die nicht nur farbgenaue Bildschirme für die Arbeit, sondern auch verbesserte Gaming-Funktionen bieten. Diese neuen Monitore sind in zwei Größen erhältlich, wobei die 27-Zoll-Modelle eine Auflösung von 1440p bieten, während die 24-Zoll-Monitore eine Auflösung von 1080p haben. Was diese Monitore auszeichnet, sind ihre höheren Bildwiederholraten, die bei 120 Hz liegen, doppelt so hoch wie die standardmäßigen 60 Hz, die normalerweise bei den UltraSharp-Modellen von Dell zu finden sind.

Während Gamer in der Regel am meisten an höheren Bildwiederholraten interessiert sind, hebt Dell diese schnelleren Bildwiederholraten als Teil einer umfassenderen Anstrengung hervor, den Sehkomfort zu verbessern und die Belastung der Augen für alle Benutzer zu verringern. Zusätzlich zu den höheren Bildwiederholraten strahlen diese UltraSharp-Monitore weitaus weniger schädliches blaues Licht aus als frühere Modelle und verfügen über integrierte Umgebungslichtsensoren, die Helligkeit und Farbton automatisch an die Umgebung anpassen.

Die beiden 27-Zoll-Modelle der Produktreihe sind der Dell UltraSharp 27 Monitor (U2724D) und der Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub Monitor (U2724DE). Beide Monitore verfügen über 16:9-LCD-Bildschirme, die 98 % des DCI-P3-Farbspektrums abdecken. Der Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub Monitor zeichnet sich jedoch durch seinen Thunderbolt 4-Anschluss aus, der es Benutzern ermöglicht, kompatible Laptops mit bis zu 90 W Leistung anzuschließen und aufzuladen.

Ebenso unterscheiden sich die beiden 24-Zoll-Monitore – der Dell UltraSharp 24 Monitor (U2424H) und der Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor (U2424HE) – in ihren Anschlussmöglichkeiten. Während beide Monitore über USB-C- und USB-A-Anschlüsse verfügen, verfügt letzterer über einen USB-C-Anschluss, der Video- und Datenübertragung unterstützt und gleichzeitig eine Ladeleistung von bis zu 90 W bietet.

Zusätzlich zu diesen Gaming-Monitoren hat Dell auch ein Trio von Videokonferenzmonitoren eingeführt, die mit zwei Lautsprechern, Mikrofonen und hochauflösenden Webcams ausgestattet sind. Diese Monitore richten sich an Benutzer mit unterschiedlichen Bedürfnissen und bieten verschiedene Seitenverhältnisse und Auflösungen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was sind die Hauptmerkmale der neuen UltraSharp-Monitore von Dell? Die neuen UltraSharp-Monitore von Dell bieten höhere Bildwiederholraten bei 120 Hz, strahlen weniger schädliches blaues Licht aus und verfügen über Umgebungslichtsensoren, die die Helligkeit automatisch anpassen. Sie verfügen außerdem über verschiedene Anschlussmöglichkeiten, darunter USB-C und Thunderbolt 4.

2. Sind diese Monitore für Spiele geeignet? Ja, diese Monitore verfügen über höhere Bildwiederholraten, wodurch sie für Spiele geeignet sind, und bieten außerdem verbesserten Sehkomfort, um die Belastung der Augen für alle Benutzer zu verringern.

3. Welche Modelle der Produktreihe bieten Thunderbolt-Konnektivität? Der Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub Monitor (U2724DE) ist das einzige Modell in der Produktreihe, das Thunderbolt-Konnektivität mit einem Thunderbolt 4-Anschluss bietet.

4. Wie lauten die Preise und Veröffentlichungstermine der neuen UltraSharp-Monitore von Dell? Hier ist eine vollständige Liste der Preise und Veröffentlichungstermine: Dell UltraSharp 24 Monitor (U2424H) – Verfügbar ab 9. November ab 379.99 $

Dell UltraSharp 24 USB-C-Hub-Monitor (U2424HE) – Verfügbar ab 9. November ab 459.99 $

Dell UltraSharp 27 Monitor (U2724D) – Verfügbar ab 9. November ab 479.99 $

Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub Monitor (U2724DE) – Verfügbar ab 9. November ab 649.99 $

Dell 24 Videokonferenzmonitor (P2424HEB) – Verfügbar ab 30. November ab 509.99 $

Dell 27 Videokonferenzmonitor (P2724DEB) – Verfügbar ab 7. Dezember ab 699.99 $

Dell 34 gebogener Videokonferenzmonitor (P3424WEB) – ab sofort ab 949.99 $ erhältlich