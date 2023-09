Die Komplexität des Gedächtnisses durch neuronale Kommunikation verstehen

Neurowissenschaftler sind seit langem von der Komplexität und Illusion von Erinnerungen fasziniert. Sie waren besonders daran interessiert zu verstehen, wie Neuronen, die Hauptbausteine ​​des Gehirns, und die Netzwerke, die sie bilden, eine Rolle bei der Kodierung und Speicherung von Erinnerungen spielen. In den letzten Jahren hat die Forschung gezeigt, dass das Gedächtnis durch die Stärkung oder Schwächung synaptischer Verbindungen zwischen Neuronen moduliert wird.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Zellen verfügen Neuronen über komplexe Strukturen, die über ihre kugelförmigen Zellkörper hinausgehen. Diese als Axone und Dendriten bekannten Strukturen verzweigen sich in verschiedene Richtungen, um Verbindungen mit anderen Neuronen herzustellen. Dendritische Zweige haben kleine Vorsprünge, sogenannte Stacheln, die Synapsen mit anderen Neuronen herstellen und so die Kommunikation und die Übertragung wichtiger Nachrichten ermöglichen.

Studien haben ergeben, dass ein einzelnes Neuron über seine dendritischen Zweige hinweg Tausende unabhängiger Synapsen haben kann. Tatsächlich befinden sich etwa 80 % des Volumens eines Neurons in seinen Dendriten und Axonen. Dies wirft die Frage auf, wie Neuronen diese Tausenden von Verbindungen aufrechterhalten und regulieren, insbesondere solche, die weit vom Zellkörper entfernt sind.

In den 1990er Jahren zeigten bahnbrechende Studien der Neurowissenschaftler Erin Schuman und Kelsey Martin die Bedeutung der lokalen Translation in Dendriten für die synaptische Plastizität, den Prozess, durch den Synapsen gestärkt oder geschwächt werden. Diese Studien zeigten, dass die Proteinsynthese in Dendriten für die dauerhafte Stärkung synaptischer Verbindungen notwendig ist, was für die Speicherung im Langzeitgedächtnis unerlässlich ist.

Dieser Befund stellte die vorherrschende Annahme in Frage, dass die Proteinsynthese nur im Zellkörper stattfindet und dass alle in den Axonen und Dendriten benötigten Proteine ​​vom Zellkörper transportiert werden. Beobachtungsstudien hatten zuvor eine lokale Proteinsynthese nahegelegt, diese Hypothese wurde jedoch aufgrund zufälliger Vorkommnisse weitgehend verworfen.

Schumans eigene Forschung zur synaptischen Plastizität im Hippocampus, einer Gehirnregion, die mit Lernen und Gedächtnis verbunden ist, untermauerte die Bedeutung der lokalen Proteinsynthese zusätzlich. Sie fand heraus, dass der aus dem Gehirn stammende neurotrophe Faktor (BDNF), ein chemischer Botenstoff, der für das Wachstum und Überleben von Neuronen entscheidend ist, einen signifikanten Anstieg der synaptischen Aktivität verursachte. Diese Aktivität wurde jedoch vollständig blockiert, als die Proteinsynthese gehemmt wurde, was darauf hindeutet, dass ein sofortiger Zugang zu neuen Proteinen notwendig war.

Diese Erkenntnisse führten zu einem Paradigmenwechsel auf diesem Gebiet, da Forscher nun die Bedeutung der lokalen Proteinsynthese für die Aufrechterhaltung und Modulation synaptischer Verbindungen erkannten. Dieses Verständnis ist entscheidend für die Aufklärung der komplexen Mechanismen, die der Gedächtnisbildung und -speicherung zugrunde liegen.

Insgesamt liefern die komplexe Kommunikation zwischen Neuronen und die Regulierung der Proteinsynthese in Dendriten wertvolle Einblicke in die Komplexität des Gedächtnisses. Weitere Forschung in diesem Bereich könnte zu Durchbrüchen beim Verständnis von Gedächtnisstörungen und der Entwicklung wirksamer Behandlungen führen.

Quellen:

1. Santiago Ramón y Cajals Arbeit über Neuronen

2. Studien zur synaptischen Plastizität von Erin Schuman und Kelsey Martin

3. Forschung zur Proteinsynthese und zum Langzeitgedächtnis bei Goldfischen und Nagetieren

4. Eric Kandels Forschung zur Proteinsynthese in Meeresschnecken

5. Die Hypothese von Oswald Steward und William Levy zur lokalen Proteinsynthese

6. Entdeckung von mRNA in Dendriten, die für spezifische Proteine ​​kodieren

7. Erin Schumans Experimente zur synaptischen Plastizität und Proteinsynthese

8. Die Rolle des Hippocampus bei der Gedächtnisverarbeitung