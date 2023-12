Ohio-Jäger haben ihre einwöchige Jagdsaison auf Weißwedelhirsche mit einer beeindruckenden Gesamtzahl von über 70,000 erlegten Hirschen abgeschlossen. Nach Angaben des Ohio Department of Natural Resources (ODNR) beläuft sich die Gesamtzahl der bisher im Jahr 2023 gefangenen Hirsche auf 167,732. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese Zahlen zwar leicht gesunken, liegen aber weiterhin im Dreijahresdurchschnitt von rund 71,000 Hirschen.

Zu den zehn Landkreisen, die in diesem Jahr am meisten zur erfolgreichen Jagd beitrugen, gehörten Coshocton, Tuscarawas und Ashtabula mit 2,441, 2,260 bzw. 2,189 erlegten Hirschen. Diese Landkreise haben sich zusammen mit Muskingum, Knox, Carroll, Guernsey, Washington, Licking und Harrison als erstklassige Jagdgebiete für die leidenschaftliche Jägergemeinde Ohios etabliert.

Es wurde berichtet, dass in diesem Jahr eine unglaubliche Zahl von 389,181 Jagdgenehmigungen ausgestellt wurden, wobei 37,543 dieser Jagdgenehmigungen von Nichtansässigen gekauft wurden. Die beliebtesten Jäger außerhalb des Bundesstaates kamen aus Pennsylvania, Michigan, West Virginia, North Carolina und New York.

Die Erntezusammensetzung bestand zu 36 % aus geweihten Hirschen (25,044) und zu 64 % aus geweihlosen Hirschen (45,074). Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Jagd in Ohio waren erheblich: Jäger trugen im Jahr 1.9 unglaubliche 2022 Milliarden US-Dollar zur Wirtschaft des Staates bei. Dies geht aus einem Bericht des Wildlife Management Institute, Responsive Management und Southwick Associates hervor.

Die Liebe zur Jagd war offensichtlich, denn es wurde festgestellt, dass 5 % der erwachsenen Bevölkerung Ohios, was etwa 500,000 Personen entspricht, eifrig an dieser Freizeitbeschäftigung teilhaben. Beeindruckende 91 % dieser Jäger beteiligen sich an der Hirschjagd, was sie zur Hauptjagdaktivität im Staat macht.

Mit Blick auf die Zukunft wird die Bogenschießen-Saison bis zum 4. Februar 2024 andauern, während die Vorderlader-Saison vom 6. bis 9. Januar stattfinden wird. Am 16. und 17. Dezember wird außerdem ein Bonuswochenende mit Hirschjagden organisiert, das den Jägern zusätzliche Möglichkeiten zur Teilnahme bietet ihr geliebter Zeitvertreib.

Das ODNR betont sein Engagement für die Erhaltung und Verbesserung der Fisch- und Wildtierressourcen Ohios sowie ihrer Lebensräume für eine nachhaltige Nutzung und Wertschätzung durch alle. Dieses Engagement stellt sicher, dass die Jagdtraditionen Ohios auch in den kommenden Jahren florieren.

