Menschliche Aktivitäten führen zu einem drastischen Rückgang der Populationen der Westlichen Mopsfledermäuse

Eine neue Studie, die von Experten der University of Exeter und des Bat Conservation Trust (BCT) durchgeführt wurde, zeigt einen schockierenden Rückgang der Populationen der Westlichen Mopsfledermäuse in Großbritannien in den letzten 500 Jahren. Die Forschung zeigt, dass dieser Rückgang begann, als die Bäume, auf die sich die Fledermäuse als Schlafplätze verlassen, in den frühen Tagen des britischen Empire-Aufbaus für den Schiffbau gefällt wurden.

Mithilfe fortschrittlicher DNA-Analysetechniken konnten die Forscher den Rückgang der Fledermauspopulationen verfolgen und Perioden verringerter genetischer Vielfalt und Inzucht identifizieren. Dr. Orly Razgour, Molekularökologe und Naturschutzbiologe an der Universität, erklärt: „Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Rückgang der Populationen der nördlichen und südlichen Mopsfledermäuse im Norden und Süden Großbritanniens vor etwa 500 Jahren begann, was mit der weit verbreiteten Abholzung von Bäumen für den Schiffbau zusammenfiel. Der Verlust der Waldfläche in diesem Zeitraum war wahrscheinlich der Auslöser für den von uns beobachteten Rückgang, der bis heute anhält.“

Die Westliche Mopsfledermaus ist für ihre besonderen Merkmale bekannt, darunter große Ohren, die sich in der Mitte treffen, ein abgeflachtes Gesicht mit einer Mopsnase und dunkles, seidiges Fell mit weißen Spitzen. Es handelt sich um eine relativ kleine Art mit einer Länge von 4 bis 5 cm und einer Flügelspannweite von etwa 26 cm. Weibchen bringen jedes Jahr im Frühsommer ein einziges Junges zur Welt.

Die Forscher führten ihre Studie durch, indem sie Westliche Mopsfledermäuse in 15 verschiedenen Wäldern im Vereinigten Königreich, Spanien und Portugal einfingen und untersuchten. Diese bahnbrechende Technik ermöglicht es Wissenschaftlern, wertvolle Einblicke in historische Populationstrends zu gewinnen und stellt ein entscheidendes Instrument für Fledermausschutzbemühungen dar.

Dr. Katherine Boughey, Leiterin für Wissenschaft und Überwachung am BCT, betont die Bedeutung dieser Forschung und erklärt: „Diese Technik ist für den Fledermausschutz von entscheidender Bedeutung. Wir haben jetzt Beweise für den historischen Rückgang der Mopsfledermaus, aber wir brauchen dringend ähnliche Beweise für andere Fledermausarten.“ Das BCT geht davon aus, dass sich die Fledermauspopulationen im Vereinigten Königreich insgesamt auf einem historischen Tiefstand befinden könnten und dass weitere Forschung erforderlich ist, um die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Fledermauspopulationen vollständig zu verstehen.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden im Journal of Applied Ecology veröffentlicht. Sie werfen ein Licht auf die verheerenden Folgen menschlicher Exzesse und sind ein Aufruf zum Handeln für den Schutz nicht nur der Westlichen Mopsfledermaus, sondern auch anderer Fledermausarten.