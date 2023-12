Erkundung des Nachthimmels im Dezember 2023: Ein Vergnügen für Sterngucker

Der Dezember ist da und markiert das Ende eines weiteren Jahres voller himmlischer Wunder. Während wir uns auf das neue Jahr vorbereiten, gibt es noch einige weitere astronomische Ereignisse am Nachthimmel zu bestaunen. Werfen wir einen genaueren Blick darauf, was der Dezember für Sterngucker bereithält.

1.–4. Dezember: Ein himmlischer Tanz der Sterne

Halten Sie zum Auftakt des Monats Ausschau nach einem fesselnden Himmelstanz zwischen dem Mond und den Zwillingssternen Pollux und Regulus. Pollux, der hellere der beiden Sterne im Sternbild Zwillinge, wird am 1. Dezember in der Nähe des Mondes erscheinen. Wenn der Mond am südsüdöstlichen Horizont aufgeht, steht Pollux etwa 2 Grad nach rechts und scheint sich im Uhrzeigersinn zu bewegen Art und Weise um den Mond. Am 3. und 4. Dezember wird ein weiterer strahlender Stern, Regulus, rechts vom Mond einen atemberaubenden Auftritt haben und so eine wunderschöne Paarung bilden.

13.–14. Dezember: Der spektakuläre Geminiden-Meteorschauer

Einer der am meisten erwarteten Meteorschauer des Jahres, die Geminiden, wird unseren Himmel zieren. Im Gegensatz zu den meisten Meteoritenschauern, die von Kometen ausgehen, werden die Geminiden mit einem Asteroiden namens 3200 Phaethon in Verbindung gebracht. Wissenschaftler rätseln immer noch über die Natur dieses Objekts und klassifizieren es als „Felskomet“ oder „toter Komet“. Unabhängig von seiner Klassifizierung verspricht der Geminiden-Meteorschauer ein atemberaubendes Schauspiel von Sternschnuppen. Wenn es am 13. und 14. Dezember seinen Höhepunkt erreicht, können Sterngucker unter idealen Bedingungen eines klaren Himmels und minimaler Lichtverschmutzung bis zu 150 Meteore pro Stunde beobachten.

21. Dezember: Die Wintersonnenwende begrüßen

Am 21. Dezember feiern wir die Wintersonnenwende, den Tag, an dem sich der Nordpol der Erde von der Sonne weg neigt und damit den offiziellen Beginn des astronomischen Winters markiert. Dieser Tag, allgemein bekannt als der kürzeste Tag des Jahres, bietet uns nur 9 Stunden, 26 Minuten und 13 Sekunden Tageslicht. Ab diesem Zeitpunkt werden die Tageslichtstunden jedoch auf der gesamten Nordhalbkugel bis zur Sommersonnenwende im Juni allmählich zunehmen.

25.–26. Dezember: Der Vollmond erleuchtet den Weihnachtshimmel

Während wir in festliche Stimmung eintauchen, erwartet uns am 25. und 26. Dezember ein besonderes Vergnügen: ein Weihnachtsvollmond. Dieser als Kalter Mond bekannte Vollmond erhellt die Winternacht mit seinem strahlenden Schein. Laut Indianerstämmen und dem Old Farmer's Almanac ist dieser Dezember-Vollmond auch als Schneemond, Frostmond, Wintermachermond oder Langer Nachtmond bekannt und spiegelt das kalte und schneereiche Wetter wider, das mit dieser Jahreszeit verbunden ist. Nehmen Sie sich also einen Moment Zeit und bestaunen Sie die leuchtende Schönheit des Weihnachtsmondes, während Sie auf die Ankunft des Weihnachtsmanns warten.

FAQ:

1. Was ist der Geminiden-Meteorschauer?

Der Geminiden-Meteorschauer ist ein jährliches Ereignis, das im Dezember stattfindet, wenn die Erde durch die Trümmer des Asteroiden 3200 Phaethon strömt.

2. Was verursacht die Wintersonnenwende?

Die Wintersonnenwende findet statt, wenn sich der Nordpol der Erde von der Sonne abwendet, was den kürzesten Tag und die längste Nacht des Jahres zur Folge hat.

3. Warum wird der Vollmond im Dezember Kaltmond genannt?

Der Vollmond im Dezember wird aufgrund des kalten und schneereichen Wetters zu dieser Jahreszeit oft als Kaltmond bezeichnet. Er ist auch unter anderen Namen wie Schneemond, Frostmond, Wintermachermond oder Langer Nachtmond bekannt.