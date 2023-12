Das New York State Department of Environmental Conservation befasst sich mit dem Einsatz von Drohnen bei der Jagd

Das New York State Department of Environmental Conservation (DEC) hat kürzlich seine Haltung zum Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs) oder Drohnen bei der Jagd klargestellt. Zwar gab es Anfragen zum Einsatz von Drohnen zur Unterstützung bei der Bergung erbeuteter Hirsche oder Bären, doch betont das DEC, dass Bodenverfolgung und Bergung integraler Bestandteil der Jagd sind und nicht den Einsatz von Drohnen erfordern sollten.

Nach Angaben des DEC werden Drohnen von der Federal Aviation Administration (FAA) als Luftfahrzeuge eingestuft und ihr Einsatz zur Unterstützung von Jägern ist durch die Gesetze des Bundesstaates New York verboten. Diese Einschränkung gilt sowohl für Hobby- und Freizeit-Drohnenpiloten als auch für kommerzielle Drohnenpiloten, die den FAA-Vorschriften unterliegen.

Es ist wichtig anzumerken, dass die Verwirrung darauf zurückzuführen ist, dass derselbe Gesetzesabschnitt, der den Einsatz von Flugzeugen verbietet, auch den Einsatz von Hunden zur Unterstützung bei der Jagd auf Hirsche oder Bären verbietet. Das DEC ist jedoch befugt, den Einsatz angeleinter Spürhunde speziell für die Bergung von Hirschen und Bären zu regulieren und zu lizenzieren. Leider gibt es keine vergleichbare Bestimmung für den Einsatz von Drohnen und daher kann das DEC deren Einsatz nicht regulieren oder lizenzieren.

Für Jäger, die Hilfe bei der Suche nach toten oder verletzten Hirschen oder Bären benötigen, empfiehlt das DEC, sich an ehrenamtliche, lizenzierte, an der Leine geführte Hundeführer zu wenden. Es stehen mehrere Organisationen zur Verfügung, die diesen Service anbieten, darunter Deer Search, Inc. für Zentral- und Ost-New York, Deer Search FLC, Inc. für die Finger Lakes-Region und Deer Search of WNY, Inc. für West-New York.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Haltung des DEC zum Einsatz von Drohnen bei der Jagd klar ist: Sie sind nicht erlaubt. Bodenverfolgung und Bergung sind wesentliche Fähigkeiten für Jäger, und der Einsatz von Drohnen bei diesen Aktivitäten ist durch die Gesetze des Bundesstaates New York verboten. Jäger, die Hilfe benötigen, sollten sich bei der Bergung von Hirschen oder Bären auf lizenzierte Hundeführer mit Leinenführung verlassen.

