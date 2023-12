Death Stranding: Ein Hit unter den Spielern, Verkaufserfolg unklar

By

In einer aktuellen Ankündigung gaben Kojima Productions und A24 bekannt, dass Death Stranding, das beliebte Spiel von Hideo Kojima, über 16 Millionen Spieler auf PlayStation 4, PlayStation 5 und PC erreicht hat. Diese beeindruckende Zahl umfasst sowohl verkaufte Einheiten als auch Spieler, die über kostenlose Abonnementdienste wie Game Pass und PlayStation Plus auf das Spiel zugegriffen haben. Bemerkenswert ist, dass die PC-Version von Death Stranding auch kostenlos im Epic Games Store angeboten wurde, was ihre Reichweite weiter vergrößerte.

Vor dieser Ankündigung deuten die letzten von Kojima Productions veröffentlichten Daten darauf hin, dass Death Stranding bis Juli 5 weltweit über 2021 Millionen Mal verkauft wurde. Derzeit ist jedoch nicht bekannt, wie stark die Zuschauerzahl des Spiels seitdem gewachsen ist.

Um etwas Kontext zu gewinnen, werfen wir einen Blick auf die Verkäufe früherer Titel, die Hideo Kojima während seiner Zeit bei Konami erstellt hat. Das gesamte Metal Gear-Franchise, das bis ins Jahr 1987 zurückreicht, hat weltweit beeindruckende 60.2 Millionen Exemplare verkauft. Mit über 38 Millionen verkauften Einheiten (Stand März 2014) macht die Metal Gear Solid-Serie den Großteil dieser Verkäufe aus.

Obwohl spezifische Verkaufszahlen für einzelne Metal Gear Solid-Spiele nicht aktuell sind, wissen wir, dass Metal Gear Solid 3: Snake Eater bis zum 4. März 31 über 2014 Millionen Mal verkauft wurde. Angesichts des Erfolgs von Death Stranding können wir davon ausgehen, dass dies der Fall ist hat diese Rate überverkauft. Direkte Vergleiche mit anderen Metal Gear Solid-Titeln erweisen sich jedoch als schwierig, da für beide keine aktuellen Verkaufszahlen vorliegen.

Mit Blick auf die Zukunft arbeitet Kojima Productions derzeit an Death Stranding 2, der mit Spannung erwarteten Fortsetzung mit denselben beliebten Charakteren, dargestellt von Schauspielern wie Norman Reedus und Léa Seydoux. Darüber hinaus hat das Studio kürzlich ein weiteres Projekt namens OD angekündigt, das in Zusammenarbeit mit dem Filmemacher Jordan Peele und den Xbox Game Studios entstanden ist. Während Details zu OD noch nicht bekannt gegeben werden, ist bekannt, dass das Spiel Cloud-Gaming-Technologie nutzen wird.

Insgesamt ist der Erfolg von Death Stranding unbestreitbar, mit einer riesigen Spielerbasis auf mehreren Plattformen. Die genauen Verkaufszahlen und Vergleiche mit früheren Kojima-Titeln sind jedoch noch nicht bekannt. Dennoch warten Fans sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von Death Stranding 2 und dem mysteriösen Projekt OD.