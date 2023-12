Death Stranding erfreut sich einer starken Spielerbasis und Verkaufszahlen und übertrifft frühere Kojima-Titel

Im Rahmen einer spannenden Partnerschaft zwischen Kojima Productions und A24 gab das Produktionsstudio kürzlich bekannt, dass Death Stranding „über 16 Millionen Träger auf PlayStation 4, PlayStation 5 und PC“ in seinen Bann gezogen hat. Diese bemerkenswerte Zahl berücksichtigt sowohl verkaufte Spieleinheiten als auch Spieler, die den Titel durch kostenlose Testversionen auf Game Pass, PlayStation Plus und sogar im Epic Games Store erlebt haben. Letzteres ermöglichte es jedem Nutzer, zwischen Dezember 2022 und Mai 2023 eine Kopie anzufordern.

Während die letzten offiziellen Daten von Kojima Productions im Juli 2021 stammten, als Verlagsleiter Jay Boor bekannt gab, dass „Death Stranding“ weltweit über 5 Millionen Mal verkauft wurde, ist es schwierig, das Wachstum des Publikums seither zu verfolgen. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Popularität des Spiels stark zugenommen hat.

Death Stranding wurde erstmals im November 2019 veröffentlicht und war das erste unabhängige Projekt des Studios nach dem Abschied von Hideo Kojima von Konami. Vergleiche mit Kojimas früheren Titeln unter Konamis Banner sind aufgrund des Mangels an aktuellen Daten schwierig. Dennoch sind einige Zahlen erwähnenswert:

Das gesamte Metal Gear-Franchise hat seit seiner Einführung im Jahr 60.2 beeindruckende weltweite Verkaufszahlen von 1987 Millionen Exemplaren erzielt. Die Metal Gear Solid-Serie macht mit über 38 Millionen verkauften Einheiten (Stand März 2014) den größten Teil aus. Allerdings gibt es spezifische Zahlen für einzelne Metal Gear Da solide Spiele nicht auf dem neuesten Stand sind, können wir die folgenden Daten basierend auf älteren SEC-Einreichungen, Finanzberichten und Pressemitteilungen von Konami bereitstellen:

– Metal Gear Solid: Über 7 Millionen Exemplare (Stand 31. März 2005)

– Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty: Über 7 Millionen Exemplare (Stand 31. März 2005)

– Metal Gear Solid 3: Snake Eater: Über 4 Millionen Exemplare (Stand 31. März 2014)

– Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots: Über 6 Millionen Exemplare (Stand Mai 2014)

– Metal Gear Solid V: The Phantom Pain: Über 6 Millionen Exemplare (Stand Dezember 2015)

Obwohl davon ausgegangen werden kann, dass Death Stranding die Verkaufszahlen von Metal Gear Solid 3 übertroffen hat, ist ein direkter Vergleich mit anderen Titeln der Metal Gear Solid-Reihe eine Herausforderung. Angesichts des Erfolgs und der anhaltenden Beliebtheit von Death Stranding sind die aktuellen Zahlen wahrscheinlich viel höher.

Spannend ist, dass Kojima Productions derzeit an der Entwicklung von Death Stranding 2 beteiligt ist, der direkten Fortsetzung des Originalspiels. Die Geschichte wird fortgeführt und beliebte Hauptfiguren werden von renommierten Schauspielern wie Norman Reedus und Léa Seydoux dargestellt.

Darüber hinaus hat das Studio kürzlich sein neues Projekt OD in Zusammenarbeit mit dem Filmemacher Jordan Peele und den Xbox Game Studios vorgestellt. Obwohl es nur wenige konkrete Details gibt, soll dieses bevorstehende Unterfangen die Cloud-Gaming-Technologie nutzen und Spielern auf der ganzen Welt ein einzigartiges und immersives Erlebnis versprechen.