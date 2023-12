Death Stranding hat die 16-Millionen-Spieler-Marke überschritten, Tendenz steigend

Im Rahmen einer aufregenden Partnerschaft zwischen Kojima Productions und A24 wurde bekannt, dass Death Stranding mit über 16 Millionen Spielern auf den Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5 und PC verbunden ist. Diese beeindruckende Zahl umfasst sowohl verkaufte Einheiten als auch Spieler, die sich über Abonnementdienste wie Game Pass und PlayStation Plus mit dem Titel beschäftigt haben. Es ist erwähnenswert, dass die PC-Version von Death Stranding großzügigerweise kostenlos im Epic Games Store erhältlich war, sodass jeder Benutzer zwischen Dezember 2022 und Mai 2023 eine Kopie anfordern konnte.

Zuvor, im Juli 2021, teilte Jay Boor, Leiter des Verlagswesens, mit, dass Death Stranding weltweit über 5 Millionen Exemplare verkauft habe. Leider ist es ohne aktuellere Daten schwierig, das Wachstum der Zuschauerzahlen des Spiels seither zu ermitteln. Dennoch sagen die Zahlen immer noch Bände über die Beliebtheit des Spiels.

Death Stranding erschien im November 2019 und war das erste Projekt von Kojima Productions nach Hideo Kojimas Abschied von Konami. Während direkte Vergleiche mit Kojimas früheren Werken beim japanischen Verlag aufgrund des Mangels an neuen Daten schwierig sind, werfen wir einen genaueren Blick auf die Verkäufe seiner renommierten Metal Gear-Reihe.

Seit seiner Gründung im Jahr 1987 wurden weltweit unglaubliche 60.2 Millionen Exemplare der Metal Gear-Reihe verkauft. Bemerkenswert ist, dass die Metal Gear Solid (MGS)-Serie diese Zahl dominiert, mit über 38 Millionen verkauften Einheiten (Stand März 2014).

Während aktualisierte Verkaufszahlen für die Metal Gear Solid-Spiele nicht ohne weiteres verfügbar sind, haben wir einige Einblicke in fünf Haupteinträge der Serie:

– Metal Gear Solid: Über 7 Millionen Exemplare (Stand 31. März 2005)

– Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty: Über 7 Millionen Exemplare (Stand 31. März 2005)

– Metal Gear Solid 3: Snake Eater: Über 4 Millionen Exemplare (Stand 31. März 2014)

– Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots: Über 6 Millionen Exemplare (Stand Mai 2014)

– Metal Gear Solid V: The Phantom Pain: Über 6 Millionen Exemplare (Stand Dezember 2015)

Man kann zwar mit Sicherheit davon ausgehen, dass Death Stranding die Verkaufszahlen von Metal Gear Solid 3 übertroffen hat, ein direkter Vergleich mit anderen MGS-Titeln ist jedoch schwierig. Das Fehlen aktualisierter Verkaufszahlen ist ein Schlüsselfaktor, und es ist wichtig zu beachten, dass die Gesamtverkäufe von Death Stranding die im Jahr 5 angekündigte 2021-Millionen-Marke überschreiten.

Derzeit arbeitet Kojima Productions fleißig an dem mit Spannung erwarteten Death Stranding 2, einer direkten Fortsetzung des Originalspiels mit beliebten Charakteren, die von talentierten Schauspielern wie Norman Reedus und Léa Seydoux dargestellt werden. Darüber hinaus hat das Studio kürzlich ein weiteres faszinierendes Projekt namens OD vorgestellt, eine Zusammenarbeit mit dem angesehenen Filmemacher Jordan Peele und Xbox Game Studios. Während spezifische Details zu OD noch nicht bekannt gegeben werden, wird bestätigt, dass das Spiel Cloud-Gaming-Technologie beinhalten wird, was den Spielern ein unvergessliches Spielerlebnis verspricht.

Während Kojima Productions weiterhin das Publikum auf der ganzen Welt in seinen Bann zieht, ist die Zukunft von Death Stranding und ihren kommenden Projekten vielversprechend und sorgt dafür, dass die Fans sehnsüchtig auf ihre nächsten bahnbrechenden Kreationen warten.