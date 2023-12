By

Überraschenderweise ist derzeit eine Live-Action-Verfilmung des gefeierten Videospiels Death Stranding in Arbeit. Während die Fans die Veröffentlichung dieser Adaption mit Spannung erwarten, sind neue Informationen über die Anzahl der Spieler aufgetaucht, die das Spiel seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung auf der PS4 erlebt haben.

Kürzlich gaben Kojima Productions und A24 eine Partnerschaft bekannt und in einer Pressemitteilung wurde enthüllt, dass Death Stranding mit einer erstaunlichen Anzahl von „über 16 Millionen Trägern“ auf verschiedenen Plattformen, darunter PlayStation 4, PlayStation 5 und PC, in Kontakt steht. Diese unglaubliche Zahl umfasst sowohl verkaufte Einheiten als auch Spieler, die das Spiel über Abonnementdienste wie Game Pass und PlayStation Plus ausprobiert haben.

Es ist erwähnenswert, dass die PC-Version von Death Stranding zu bestimmten Zeiten auch kostenlos im Epic Games Store verfügbar war, sodass unzählige Benutzer eine Kopie anfordern konnten. Dies trug zweifellos zu der beeindruckenden Spielerzahl bei, da das Spiel ein breiteres Publikum erreichte.

Allerdings bleibt es schwierig, den Erfolg von Death Stranding direkt mit früheren Titeln zu vergleichen, die Hideo Kojima während seiner Zeit bei Konami geschaffen hat, da neue Daten zu Verkaufszahlen rar sind. Seit seiner Veröffentlichung im November 2019 ist Death Stranding das erste von Kojima Productions produzierte Spiel nach Kojimas Abschied von Konami.

Obwohl keine konkreten Verkaufszahlen für Death Stranding bekannt gegeben wurden, die über die im Jahr 5 weltweit angekündigten 2021 Millionen Exemplare hinausgehen, kann man angesichts der größeren Reichweite und Beliebtheit davon ausgehen, dass es die Verkaufszahlen von Metal Gear Solid 3 übertroffen hat.

Betrachtet man das Metal Gear-Franchise als Ganzes, so hat es seit seiner Einführung im Jahr 60.2 eine beachtliche Gesamtzahl von 1987 Millionen verkauften Exemplaren weltweit erreicht. Insbesondere die Metal Gear Solid-Reihe hat mit über 38 Millionen verkauften Einheiten erheblich zu dieser Zahl beigetragen Stand März 2014.

Während die Gaming-Community sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von Death Stranding 2 wartet, der direkten Fortsetzung mit beliebten Charakteren, die von Schauspielern wie Norman Reedus und Léa Seydoux dargestellt werden, fasziniert Kojima Productions das Publikum weiterhin mit seiner Kreativität. Das Studio gab außerdem kürzlich seine Zusammenarbeit mit dem Filmemacher Jordan Peele und den Xbox Game Studios an einem mysteriösen Projekt mit dem Titel OD bekannt. Obwohl Einzelheiten noch nicht bekannt gegeben wurden, wurde bestätigt, dass Cloud-Gaming-Technologie zum Einsatz kommen wird, sodass die Fans gespannt darauf sind, mehr zu erfahren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Spielerzahl von Death Stranding unbestreitbar beeindruckend ist und dass das Franchise mit der bevorstehenden Verfilmung und den Fortsetzungen voraussichtlich noch bekannter werden wird.