Samsung Galaxy Watch 6 Classic und Galaxy Book3 Pro Laptop: Aktuelle Angebote und Rabatte

Samsung-Fans können sich freuen, denn es gibt einige spannende Angebote für die neue Samsung Galaxy Watch 6 Classic und das 2023-Modell des Galaxy Book3 Pro-Laptops. Egal, ob Sie auf der Suche nach einer schicken Smartwatch oder einem leistungsstarken Laptop sind, diese Angebote sind eine Überlegung wert.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic-Angebote:

Best Buy bietet derzeit die Samsung Galaxy Watch 6 Classic für nur 349.99 $ bei Versand in der 43-mm-Größe und 379.99 $ bei Versand bei den 47-mm-Modellen an. Diese brandneuen Veröffentlichungen kosten normalerweise 400 bzw. 430 US-Dollar, sodass Sie satte 50 US-Dollar sparen. Diese Angebote markieren auch einen neuen Allzeittiefpreis bei Amazon. Die Galaxy Watch 6 Classic verfügt über eine Edelstahlkonstruktion, die ihr eine traditionellere Uhr-Atmosphäre verleiht und dennoch alle intelligenten Funktionen einer modernen Smartwatch bietet.

Samsung Galaxy Book3 Pro Laptop-Angebot:

Wenn Sie einen leistungsstarken Laptop benötigen, bietet Amazon derzeit das 2023-Zoll-Modell Samsung Galaxy Book16 Pro aus dem Jahr 3 für 1,149.99 US-Dollar an. Dies ist ein erheblicher Rabatt von 300 US-Dollar gegenüber dem regulären Preis von 1,450 US-Dollar und damit der niedrigste verfügbare Preis. Die Pro-Variante des Galaxy Book3 Pro bietet eine längere Akkulaufzeit, ein atemberaubendes 16:10 AMOLED WQXGA+-Display und eine hochauflösende 1080p-Webcam. Mit einem 120-Hz-16:10-AMOLED-Display, einem Intel Core i5-1340P-Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB internem Speicher eignet sich dieser Laptop perfekt für Arbeit und Unterhaltung.

Sonderangebote für das Samsung Galaxy Tab S9/+:

Darüber hinaus gibt es spannende Angebote auf die neuen Android-Tablets Samsung Galaxy Tab S9/+. Amazon führt derzeit eine Aktion durch, die Amazon-Guthaben im Wert von bis zu 75 US-Dollar beinhaltet. Beispielsweise können Sie das 11-Zoll-Galaxy Tab S9 mit 128 GB Speicher für 757.26 US-Dollar zusammen mit einem Amazon-Guthaben von 50 US-Dollar versenden. Ebenso wird das 12.4-Zoll-Galaxy Tab S9+, das in den Konfigurationen 256 GB und 512 GB erhältlich ist, mit einem Amazon-Guthaben von 75 US-Dollar geliefert. Diese Tablets bieten leistungsstarke Funktionen und sind eine gute Wahl für Produktivitäts- und Multimedia-Aufgaben.

FAQ:

– Kann ich die Samsung Galaxy Watch 6 Classic mit einem iPhone verwenden? Ja, die Uhr ist sowohl mit Android- als auch mit iOS-Geräten kompatibel.

– Verfügt der Samsung Galaxy Book3 Pro Laptop über einen Touchscreen? Ja, es verfügt über ein Touchscreen-Display.

– Sind die Samsung Galaxy Tab S9/+ Tablets mit einem Stift kompatibel? Ja, sie sind mit dem S Pen-Stift kompatibel.

Diese Angebote sind zeitlich begrenzt. Nutzen Sie sie daher unbedingt, bevor sie ablaufen. Egal, ob Sie auf der Suche nach einer neuen Smartwatch, einem leistungsstarken Laptop oder einem leistungsstarken Tablet sind, mit diesen tollen Angeboten sind Sie bei Samsung genau richtig.

Quellen: Best Buy, Amazon.