Titel: Jersey City zahlt Vergleiche in Diskriminierungsklagen

Zusammenfassung: Jersey City hat in mehreren Diskriminierungsklagen eine Einigung erzielt, darunter in einem Fall, in dem einem gehörlosen Mann für seine Gerichtsverhandlung wegen eines Strafzettels ein Gebärdensprachdolmetscher verweigert wurde. Die Stadt wird dem Mann 175,000 US-Dollar zahlen, um die Bundesklage beizulegen. Darüber hinaus erhalten drei weitere Stadtangestellte Abfindungen in Höhe von insgesamt 240,000 US-Dollar. Die Vergleiche unterstreichen die Notwendigkeit eines gleichberechtigten Zugangs und einer fairen Behandlung für Menschen mit Behinderungen im Justizsystem.

Jersey City stimmte kürzlich der Zahlung von 175,000 US-Dollar an Ryan Cuevas zu, einem gehörlosen Mann, der eine Bundesklage einreichte, nachdem das Stadtgericht keinen Gebärdensprachdolmetscher für seine Strafzettelanhörung zur Verfügung gestellt hatte. Cuevas war angeklagt worden, weil er sein Auto auf einer Busspur geparkt hatte, musste den Strafzettel jedoch lösen, um seinen Führerschein wiederzuerlangen, der wegen eines anderen Verstoßes entzogen worden war.

Trotz der Bitte um einen Dolmetscher wurde Cuevas abgelehnt und sein Verfahren wurde wiederholt verschoben, da im Gericht keine Dolmetscher verfügbar waren. Erst im August 2020 wurde Cuevas für nicht schuldig befunden, nachdem es aufgrund fehlender Unterkünfte zu erheblichen Verzögerungen und Herausforderungen gekommen war.

In der Einigung wird betont, wie wichtig es ist, Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten Zugang zur Justiz zu ermöglichen. Die Diskriminierung von Cuevas war offensichtlich, wie Richterin Susan Wigenton feststellte, die die potenzielle vorsätzliche und mutwillige Missachtung der Stadt wegen der Aufrechterhaltung einer diskriminierenden Politik seit über 16 Jahren hervorhob.

Jersey City hat noch nicht geklärt, ob Änderungen an den Richtlinien des Stadtgerichts bezüglich der Verfügbarkeit von Dolmetschern vorgenommen wurden. Die Bedeutung dieses Vergleichs und anderer neuerer Klagen sollte die Stadt jedoch dazu veranlassen, ihre Praktiken zu überdenken und sicherzustellen, dass alle Personen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, effektiv an Gerichtsverfahren teilnehmen können.

Zusätzlich zum Vergleich mit Cuevas genehmigte der Stadtrat Vergleiche für drei weitere Diskriminierungsklagen, an denen Stadtangestellte beteiligt waren. Synea Hicks, Joseph Drayton und Donna Garvin erhalten Abfindungen in Höhe von 95,000 US-Dollar, 85,000 US-Dollar bzw. 60,000 US-Dollar. Diese Fälle verdeutlichen, wie wichtig es ist, Diskriminierung am Arbeitsplatz anzugehen und ein integrativeres und faireres Arbeitsumfeld zu fördern.

Insgesamt erinnern diese Vergleiche Jersey City und andere Kommunen daran, dass gleicher Zugang zur Justiz und Fairness am Arbeitsplatz Grundrechte sind, die für alle Bürger gewahrt werden sollten.

