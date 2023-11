Neue Details enthüllt: Final Fantasy 7 Rebirth stellt spannende Gameplay-Features und Charaktere vor

Square Enix hat kürzlich eine Fülle neuer Gameplay-Details und begleitender Bilder von Final Fantasy 7 Rebirth sowie einen von Red XIII erzählten Trailer veröffentlicht, der die Ereignisse der ersten Episode der Trilogie zusammenfasst. Diese Zusammenfassung wird im Hauptmenü des Spiels für Spieler enthalten sein, die eine Auffrischung zu Final Fantasy 7 Remake benötigen. Mit jedem neuen Update rücken Fans der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung am 29. Februar 2024 näher.

Zu den aufregenden Features, die das Studio bestätigt hat, gehört die Rückkehr der aktiven und klassischen Kampfmodi. Spieler haben wieder die Möglichkeit, zwischen rasanter Action oder einem strategischeren und bewussteren Ansatz zu wählen. Darüber hinaus wird ein neuer Schwierigkeitsgrad namens „Dynamic“ eingeführt. Dieser Modus ermöglicht es den Spielern, sich vom herkömmlichen Levelaufstieg zu verabschieden, indem sie den Schwierigkeitsgrad der Gegner an die Fähigkeiten des Spielers anpassen, das Spiel anspruchsvoller machen oder einfachere Siege ermöglichen.

Square Enix hat außerdem Details zu neuen Regionen und Charakteren in Rebirth enthüllt. Eine dieser Regionen ist die Mythril-Mine, die einst eine wohlhabende Mine war, die die Wildnis mit Junon verband. Es wurde jedoch nicht mehr genutzt, nachdem die Shinra Corporation ein überlegenes Mineral entwickelt hatte, und die Mine wurde von Monstern heimgesucht.

Es wurden auch neue Charaktere eingeführt. Broden, der Besitzer von Kalms Gasthaus, hegt eine Feindseligkeit gegenüber Shinra und bietet Cloud und seinen Freunden an, ihnen bei der Flucht vor ihren Konzernfeinden zu helfen. Priscilla, ein fröhliches junges Mädchen, das in der Nähe von Junon lebt, ist zutiefst besorgt um die Sicherheit des Delfins, den sie trainiert, da der nahegelegene Mako-Reaktor die umliegenden Gewässer verseucht hat. Billy, der Enkel von Bill und Besitzer der Chocobo-Farm, hat seine Eltern in jungen Jahren verloren und bietet Cloud und seinen Gefährten an, ihm im Gegenzug für einen Besuch im Laden seiner Schwester die Grundlagen des Chocobo-Fangens beizubringen. Schließlich betreibt Chloe, Billys warmherzige Schwester, einen Laden auf der Ranch, in dem sie Bastelmaterialien und andere Kuriositäten verkauft.

Zusätzlich zu den neuen Charakteren hat Square Enix die Synergiefähigkeiten erweitert, die in Rebirth verfügbar sein werden. Diese Funktion ermöglicht es zwei Charakteren, mächtige gemeinsame Angriffe auszuführen, wobei unterschiedliche Fähigkeiten freigeschaltet werden, wenn die Spieler ihre Gruppe aufsteigen. Beispiele für diese Synergiefähigkeiten sind Cloud, der Tifa für einen Tandemangriff namens „Relentless Rush“ auf einen Feind schleudert, und Barret, der Red XIII mit hoher Geschwindigkeit schleudert, um „Overfang“ auszuführen.

Darüber hinaus hat Square Enix neue Details zur Spielmechanik von Red XIII enthüllt, der zum ersten Mal zu einem spielbaren Charakter wird. Die Fähigkeiten von Red Seine einzigartige Fähigkeit, der Vengeance-Modus, ermöglicht es ihm, die Kraft feindlicher Angriffe gegen sie zu richten.

Je näher der Veröffentlichungstermin rückt, desto mehr spannende Updates und Überraschungen können Fans von Final Fantasy 7 Rebirth erwarten. Mit der Hinzufügung einer neuen Zack-fokussierten Handlung und der möglichen Einbindung von Sephiroths Retrospektive zu Final Fantasy 7 Ever Crisis verspricht das Spiel sowohl für erfahrene Spieler als auch für Neueinsteiger ein spannendes Erlebnis zu werden.

