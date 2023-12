Die Polizei von DC führt ein innovatives Programm zur Bekämpfung der zunehmenden Autodiebstähle und -diebstähle ein

By

Als Reaktion auf den alarmierenden Anstieg von Autodiebstählen und -diebstählen im District of Columbia führt das Metropolitan Police Department (MPD) eine bahnbrechende Initiative durch, die darauf abzielt, die Bewohner in die Lage zu versetzen, ihre Fahrzeuge zu schützen. Die zweite Phase des Pilotprogramms, die am Dienstag, dem 5. Dezember, starten soll, wird berechtigten Fahrern kostenlose digitale Tracking-Tags zur Verfügung stellen, damit sie ihre gestohlenen Fahrzeuge effektiver verfolgen und zurückerhalten können.

Beamte des MPD werden bei interaktiven Veranstaltungen, die für den 5. und 6. Dezember geplant sind, hochmoderne Apple AirTags und Tile-Tracker verteilen. Die erste Phase, die Anfang November eingeführt wurde, stieß bei den Bewohnern auf positive Resonanz, die das Potenzial der Tracking-Tags erkannten Sie schützen ihre Fahrzeuge vor Kriminellen. Durch die Anbringung der Tracker in ihren Fahrzeugen können Fahrer die Chancen, ihr gestohlenes Eigentum wiederzuerlangen, deutlich erhöhen.

Die Implementierung von Tracking-Tags ist ein entscheidender Schritt, um die steigende Kriminalitätsrate zu bekämpfen und die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Die Möglichkeit, gestohlene Fahrzeuge zu lokalisieren und wiederzubeschaffen, verringert nicht nur die finanzielle Belastung der Opfer, sondern stärkt auch die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, gegen Autodiebstahl und Diebstahl in der Stadt vorzugehen.

Während der Verteilungsveranstaltungen werden die engagierten Community Outreach Officers von MPD vor Ort sein, um die Tracking-Tags in Fahrzeugen zu installieren und bei der Einrichtung der zugehörigen mobilen App zu helfen. Einwohner der Police Service Areas (PSA) 107 und 507 sind berechtigt, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen und die kostenlosen Tracker zu erhalten.

Die Verteilung erfolgt im RFK Stadium Lot 3 in der 1900 East Capitol Street, Nordosten. Die Veranstaltungen werden fortgesetzt, solange der Vorrat reicht, und Tracker werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ angeboten. MPD ermutigt berechtigte Bewohner, dieses innovative Programm zu nutzen, um ihre Fahrzeuge proaktiv zu schützen und zur allgemeinen Sicherheit der Gemeinde beizutragen.

