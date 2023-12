Richter in Wisconsin hebt staatliches Abtreibungsverbot auf

By

In einem wichtigen Urteil hat ein Richter im Dane County, Wisconsin, das staatliche Abtreibungsverbot aufgehoben und erklärt, dass ein Gesetz aus dem Jahr 1849 diese Praxis nicht verbietet. Die Entscheidung ist ein Sieg für die Kläger, zu denen der demokratische Generalstaatsanwalt des Bundesstaates und drei Ärzte aus Wisconsin gehörten, die die Wiedereinführung des Abtreibungsrechts im Bundesstaat anstrebten.

Richterin Diane Schlipper erließ ein 14-seitiges Urteil zugunsten der Kläger und bekräftigte damit ihren vorläufigen Beschluss vom Juli. In ihrer vorherigen Anordnung hatte sie darauf hingewiesen, dass das Gesetz von 1849 nur Fetizide verbiete, nicht jedoch einvernehmliche Abtreibungen. Mit ihrer jüngsten Entscheidung wird ihre frühere Anordnung rechtskräftig und hebt das Abtreibungsverbot endgültig auf.

Es wird erwartet, dass dieses bahnbrechende Urteil tiefgreifende Auswirkungen auf die reproduktiven Rechte in Wisconsin haben wird. Während über ein Jahrhundert lang davon ausgegangen wurde, dass das Gesetz von 1849 die Abtreibung im Bundesstaat verbietet, ebnet die Interpretation von Richter Schlipper den Weg für die Wiederherstellung des Zugangs zu Abtreibungen.

Befürworter reproduktiver Rechte begrüßen die Entscheidung als einen dringend notwendigen Schritt zum Schutz der Gesundheit und Autonomie von Frauen. Sie argumentieren, dass der Zugang zu sicherer und legaler Abtreibung für Frauen von wesentlicher Bedeutung ist, damit sie fundierte Entscheidungen über ihren Körper und ihr Leben treffen können. Gegner des Urteils äußern hingegen Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf den Schutz des Fötus.

Es wird erwartet, dass der Generalstaatsanwalt Berufung gegen die Entscheidung einlegt, um sicherzustellen, dass der Rechtsstreit um das Abtreibungsrecht in Wisconsin weitergeht. In der Zwischenzeit werden Abtreibungsanbieter ihre Dienste wahrscheinlich wieder anbieten und eine wichtige Ressource für Personen darstellen, die im Bundesstaat reproduktive Gesundheitsversorgung suchen.

Während die Debatten über Abtreibungsrechte in den Vereinigten Staaten andauern, stellt dieses Urteil einen Präzedenzfall in Wisconsin dar, indem es bestehende Gesetze in Frage stellt und Fragen über die Zukunft der reproduktiven Rechte im Staat aufwirft.