Der York-Staudamm am Codorus Creek soll zur Überschwemmungsreduzierung und zum Bau grüner Wege abgerissen werden

Der Bascule Gate Dam am Codorus Creek in York, Pennsylvania, soll in einer gemeinsamen Anstrengung der York County Economic Alliance und der Stadt York abgerissen werden. Der Abriss, der am Dienstag beginnen soll, zielt darauf ab, mehrere Probleme anzugehen, darunter die Reduzierung von Überschwemmungen, die Verbesserung der Wasserqualität und die Verbesserung der öffentlichen Sicherheit. Darüber hinaus wird durch die Entfernung des Damms der Weg für den Bau des Codorus Greenway frei, eines Projekts, das darauf abzielt, der Gemeinde Freizeitmöglichkeiten und Vorteile für die Umwelt zu bieten.

Der ursprünglich 1983 erbaute Damm sollte ein Wasserbecken für Freizeitaktivitäten wie Kanu- und Kajakfahren schaffen. Ausgestattet mit einem Tor, das bei Überschwemmung abgesenkt werden konnte, sorgte der Damm für einen gewissen Hochwasserschutz. Seit 2016 steckt das Tor jedoch in einer erhöhten Position fest, was zur Ansammlung von Trümmern führt und die Überschwemmungsgefahr erhöht.

Infolgedessen teilte das US Army Corps of Engineers (USACE) der Stadt York im März 2018 mit, dass der Bascule Gate Dam die Anforderungen des Hochwasserschutzes nicht erfüllte. Aufgrund von Sicherheitsbedenken und Nichteinhaltung der Vorschriften wurde die Stadt daher angewiesen, den Damm zu entfernen. Der Stadtrat von York hat 500,000 US-Dollar aus ARPA-Bundesmitteln für das Abrissprojekt bereitgestellt, weitere 50,000 US-Dollar wurden von der Pennsylvania Fish and Boat Commission beigesteuert.

Die Abrissarbeiten, die am 5. Dezember beginnen sollen, folgen einem Zwei-Phasen-Plan. Die erste Phase umfasst den Abriss des Gebäudes, in dem sich der Dammtormechanismus befindet, sowie den Bau eines Umgehungskanals, um den Wasserspiegel hinter dem Damm zu senken. In der zweiten Phase werden der Damm und das Dammfundament vollständig entfernt und anschließend das Gelände wiederhergestellt. Der genaue Zeitrahmen für die Fertigstellung des Projekts hängt von den Wetterbedingungen ab.

Während des Abrissvorgangs wird der öffentliche Zugang zum Gelände eingeschränkt und Sicherheitsschilder werden gut sichtbar angebracht.

