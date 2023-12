Bundesbehörden verhängen Importunternehmen wegen Zollhinterziehung mit einer Geldstrafe von 2.5 Millionen US-Dollar

Die Bundesbehörden haben einen Vergleich angekündigt, der eine Geldstrafe von 2.5 Millionen US-Dollar gegen ein Importunternehmen aus Dallas und zwei chinesische Unternehmen wegen Vorwürfen der Zollhinterziehung vorsieht. ADCO, ein in Dallas ansässiges Unternehmen im Besitz von Raymond E. Davis, sowie der Zollmakler Calvin Chang waren ebenfalls in den Fall verwickelt. Das gab die US-Staatsanwaltschaft für den nördlichen Bezirk von Texas bekannt.

Nach Angaben der Behörden reichten die beiden beteiligten chinesischen Unternehmen Xiamen Atlantis MFC Co., Ltd. und Xiamen Taft Medical Co, Ltd. gefälschte Rechnungen bei der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) ein. In diesen Rechnungen wurden fälschlicherweise niedrigere Werte für die von ADCO aus China importierten Waren angegeben. Um sicherzustellen, dass ADCO den chinesischen Unternehmen den tatsächlichen Warenwert zahlte, wurde angeblich ein weiterer Satz korrekter Rechnungen erstellt, aber nicht an CBP übermittelt.

Aufgrund der falschen Rechnungsstellung waren die importierten Waren bei ihrer Ankunft in den USA unterbewertet. Dies führte zu Einnahmeverlusten für die Regierung, da Zölle und Gebühren nicht genau auf der Grundlage des tatsächlichen Warenwerts berechnet wurden.

Die US-Anwältin Leigha Simonton betonte die Bedeutung von Zollgesetzen für die nationale Sicherheit und den Schutz von Unternehmen vor unlauterem Wettbewerb. Sie erklärte: „Dieses Büro wird weiterhin aggressiv gegen jeden ermitteln und ihn zur Rechenschaft ziehen, der seiner Meinung nach versucht hat, die Regierung und die Öffentlichkeit durch die Manipulation von Zöllen zu betrügen.“

Der Fall ging aus einer Klage hervor, die nach dem False Claims Act eingereicht wurde, der eine Whistleblower-Bestimmung enthält. Die Whistleblower Donald Reznicek und Collen McFarland erhalten im Rahmen des Vergleichs einen Anteil von 500,000 US-Dollar für ihre Rolle bei der Aufdeckung der Zollhinterziehung.

Während die Umgehung von Zöllen den fairen Wettbewerb und die nationale Sicherheit untergräbt, arbeiten die Behörden fleißig daran, Vorschriften durchzusetzen und diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die versuchen, Zölle zu manipulieren.