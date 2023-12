Studie enthüllt überraschende Rolle von Wirbelstürmen beim Transport von Mikroplastik

Es wurde nun festgestellt, dass Wirbelstürme, die für ihre verheerenden Auswirkungen auf Land bekannt sind, eine unerwartete Rolle beim weltweiten Transport von Mikroplastik spielen. Jüngste Untersuchungen eines Teams der Dalhousie University und der National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) haben die Fähigkeit von Wirbelstürmen aufgedeckt, schädliche Mikroplastikfragmente über große Entfernungen zu transportieren und zu verteilen.

Die Studie, die während der Passage des Hurrikans Larry über Kanadas Neufundland im September 2021 durchgeführt wurde, umfasste die Sammlung atmosphärischer Fallout-Proben. Bemerkenswerterweise wurde in jeder Luftprobe, die während des Sturms und in den darauffolgenden Tagen gesammelt wurde, Mikroplastik gefunden. Die höchste Konzentration an Mikroplastik wurde auf dem Höhepunkt des Sturms festgestellt.

Eine weitere Analyse dieser Mikroplastiken in Kombination mit Modellsimulationen ergab, dass sie aus dem atlantischen Müllteppich stammten, den der Zyklon zuvor durchquert hatte. Diese Entdeckung zeigt, dass Zyklone Mikroplastik schneller als Meeresströmungen transportieren und in abgelegene Gebiete verteilen können, die nicht regelmäßig Mikroplastikverschmutzung ausgesetzt sind.

Während die Gefahren von Mikroplastik zunehmend erkannt werden, sind ihre Ausbreitung in der Atmosphäre und ihre Auswirkungen auf verschiedene Umweltkompartimente immer noch nicht vollständig verstanden. Mikroplastik kann durch Verschlucken und Einatmen in den Körper von Organismen gelangen und eine Gefahr für Mensch und Tier darstellen. Darüber hinaus kann das Vorhandensein von Mikroplastik in verschiedenen Umweltbereichen die Fähigkeit des Ozeans zur Kohlenstoffbindung beeinträchtigen und die Auswirkungen des Klimawandels verstärken.

Ziel der Forscher hinter dieser Studie ist es, das öffentliche Bewusstsein zu schärfen und die politischen Entscheidungsträger aufzufordern, der Einführung nachhaltiger Alternativen zu Kunststoffen Vorrang einzuräumen. Sie betonen auch, wie wichtig es ist, neue Technologien zu entwickeln, um die Freisetzung von Mikroplastik in die Umwelt zu verhindern. Da sich die Forschung zu atmosphärischem Mikroplastik noch in einem frühen Stadium befindet, liefern diese neuen Erkenntnisse wertvolle Einblicke in das Verhalten und die Auswirkungen von Mikroplastik in verschiedenen Ökosystemen.

Die in der Fachzeitschrift Communications Earth and Environment veröffentlichte Studie unterstreicht die dringende Notwendigkeit, das globale Problem der Mikroplastikverschmutzung und ihre weitreichenden Folgen anzugehen.