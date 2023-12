Cyberpunk 2077 Update 2.1 führt emotionale Referenzen und neue Funktionen ein

Überraschenderweise bringt das neueste Update für Cyberpunk 2077 mit dem Titel Update 2.1 nicht nur neue Funktionen, sondern auch herzliche Referenzen mit sich, die die Herzen der Fans berühren. CD Projekt Red, das Studio hinter dem Spiel, hat eine vernichtende Anspielung auf die beliebte Anime-Serie „Cyberpunk: Edgerunners“ eingefügt, die die Spieler sowohl zum Lachen als auch zum Weinen bringt.

Eine der aufregendsten Ergänzungen des Spiels ist die Aufnahme romantischer Treffpunkte mit Partnern. Die mit diesen Begegnungen verbundene Hauptaufgabe trägt den treffenden Namen „I Really Want to Stay At Your House“, was eine direkte Anspielung auf das emotionale Lied von Rosa Walton und Hallie Coggins ist. Dieses Lied ist seit seiner Veröffentlichung im Spiel, erlangte aber nach dem Erfolg von „Cyberpunk: Edgerunners“ im September 2022 deutliche Popularität.

Die Aufnahme des Liedes und seine Verbindung zu emotionalen Momenten in der Anime-Serie haben bei den Spielern großen Anklang gefunden. Fans auf Reddit äußerten gemischte Gefühle, wobei ein Nutzer, ZawanShin87, zugab, dass sie die romantischen Tanzszenen nicht in vollem Umfang genießen konnten, weil sie sowohl lachten als auch weinten. Ein anderer Benutzer, IGR777, erwähnte, dass der Name der Mission deprimierende Erinnerungen wachrief. Lord9witdafye erklärte humorvoll ihre Absicht, mit Panam, einem Charakter im Spiel, durchzubrennen, was auf die Wirkung dieser emotionalen Anspielungen hinwies.

Das Update enthält jedoch auch einige aufregende Ergänzungen, die über die romantischen Begegnungen hinausgehen. Update 2.1 führt ein heiß begehrtes U-Bahn-System, neue Motorradmechaniken ein und enthält sogar das berüchtigte traurige Keanu-Reeves-Meme. CD Projekt Red hat die vollständigen Patchnotizen vor der Veröffentlichung detailliert beschrieben, die mit der Veröffentlichung der Ultimate Edition von Cyberpunk 2077 am 5. Dezember zusammenfiel.

Dieses Update markiert einen bedeutenden Meilenstein für das Spiel, da es das letzte große Update in der bewegten Geschichte von Cyberpunk 2077 ist. CD Projekt Red hat es nach einem chaotischen Start geschafft, die Liebe und Unterstützung seiner Fans zurückzugewinnen, was sich in deren Unterstützung widerspiegelt Anerkennung für die sorgfältig ausgearbeiteten Referenzen und die Einbeziehung seit langem gewünschter Funktionen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cyberpunk 2077 Update 2.1 nicht nur das Gameplay durch neue Funktionen verbessert, sondern auch die Emotionen der Spieler durch herzliche Anspielungen auf eine beliebte Anime-Serie einfängt. CD Projekt Red geht weiterhin auf die Wünsche seiner Fangemeinde ein, gewinnt deren Unterstützung zurück und ebnet den Weg für eine bessere Zukunft für Cyberpunk 2077.

