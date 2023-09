Cyber-Angriff auf MGM-Resorts führt zu Störungen für Kunden

By

Kunden von MGM Resorts hatten nach einem Cyberangriff auf den beliebten Casino- und Hotelgiganten Probleme mit Spielautomaten und Online-Zimmerbuchungssystemen. Während bestimmte Systeme aufgrund des Cybersicherheitsproblems abgeschaltet wurden, gab MGM Resorts an, dass seine Einrichtungen weiterhin betriebsbereit seien. Kunden berichteten über verschiedene Probleme, beispielsweise fehlerhafte digitale Schlüssel, die dazu führten, dass sie die falschen Räume betraten. Einige Personen nutzten die sozialen Medien, um sich über stornierte Reservierungen, die Unfähigkeit, einzuchecken, Kartenzahlungen vorzunehmen oder sich bei ihren MGM-Konten anzumelden, zu beschweren.

Als Reaktion auf den Vorfall leitete MGM Resorts mithilfe externer Cybersicherheitsexperten eine Untersuchung ein. Sie benachrichtigten außerdem die Strafverfolgungsbehörden und ergriffen sofort Maßnahmen zum Schutz ihrer Systeme und Daten, indem sie bestimmte Systeme abschalteten. Die Untersuchung des Unternehmens läuft derzeit, um Art und Ausmaß des Cyberangriffs zu ermitteln. Trotz des Angriffs sind die Gastronomie-, Unterhaltungs- und Spieleinrichtungen des Resorts weiterhin in Betrieb und Gäste können mit Hilfe der Rezeption weiterhin Zutritt zu ihren Hotelzimmern erhalten.

Allerdings ist die Hauptwebsite des Unternehmens derzeit nicht verfügbar, weshalb Kunden dazu weitergeleitet werden, sie per Telefon oder über Websites Dritter zu kontaktieren. MGM Resorts besitzt eine Vielzahl von Hotels und Casinos in den Vereinigten Staaten, darunter auch bekannte Standorte in Las Vegas. Dies ist der zweite Cyber-Sicherheitsvorfall für das Unternehmen, nachdem es bereits 2019 zu einem Vorfall kam, als Hacker über 10 Millionen Kundendaten stahlen. Es ist derzeit ungewiss, ob bei dem aktuellen Cyberangriff ähnliche Daten kompromittiert wurden.

Quellen: BBC News

Definitionen: Cyberangriff – ein Versuch, sich unbefugten Zugriff auf Computersysteme oder Netzwerke zu verschaffen, typischerweise mit der Absicht, Daten zu stören oder zu stehlen.