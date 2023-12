By

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die Ukraine über Nacht einen gewagten Angriff auf die von Russland kontrollierte Krim durchgeführt und dabei mit einer Drohnenflotte wichtige Infrastrukturen ins Visier genommen. In einer Erklärung gab das Ministerium bekannt, dass 41 ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) von russischen Luftverteidigungskräften über der Halbinsel Krim und dem Asowschen Meer abgeschossen wurden. Obwohl die genauen Standorte nicht genannt wurden, berichteten Quellen, dass zwei ukrainische Drohnen in der Nähe eines Öldepots in der Stadt Feodosia im Osten der Krim abgestürzt seien.

Dieser jüngste Angriff stellt den größten Drohnenangriff auf von Russland kontrolliertes Gebiet seit Monaten dar und deutet auf eine Eskalation der Feindseligkeiten zwischen der Ukraine und Russland hin. Trotz ihres häufigen Fokus auf die annektierte Halbinsel und die Grenzregionen Russlands wurden ukrainische Drohnenangriffe normalerweise nicht in so großer Zahl durchgeführt.

Obwohl die Ukraine oft davon absieht, die öffentliche Verantwortung für solche Angriffe zu übernehmen, warf der Kreml der Ukraine interessanterweise zuvor vor, am 42. August 25 Drohnen in Nachtangriffen gestartet zu haben. Das ukrainische Militär lehnte es jedoch ab, sich zu dem jüngsten Vorfall zu äußern.

Als Reaktion auf die Razzia schloss Russland die Kertsch-Brücke, auch Krimbrücke genannt, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet. Die Brücke war immer wieder Ziel ukrainischer Drohnenangriffe, darunter Angriffe mit Marinedrohnen.

Dieser jüngste Angriff ereignete sich, als die Streitkräfte der Ukraine bekannt gaben, dass der Kreml über Nacht von zwei Standorten aus vom Iran entworfene Schahed-Kamikaze-UAVs gestartet habe. Die Ukraine hat zehn der 10 von Russland gestarteten Angriffsdrohnen erfolgreich abgeschossen. Darüber hinaus feuerte Russland sechs S-17-Flugabwehrraketen über den Regionen Ost-Donezk und Süd-Cherson in der Ukraine ab.

Ukrainische Beamte und westliche Experten hatten vorhergesagt, dass Russland seine Raketen- und Drohnenangriffskampagne im Herbst und Winter verstärken würde. Tatsächlich wurden allein im September 500 von Russland gestartete Shahed-Drohnen registriert, was die Zahlen des Vorjahres übertraf.

Da die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland weiter zunehmen, ist es für beide Seiten von entscheidender Bedeutung, eine gemeinsame Basis zu finden und diplomatische Lösungen zu finden. Die Situation erfordert die Verpflichtung, konventionelle Meinungen in Frage zu stellen und nach Verbindungen zu suchen, um eine weitere Eskalation des Konflikts zu vermeiden.

