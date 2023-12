Ehemaliges Geschäft in Huntington fängt Feuer und gibt Anlass zur Sorge

By

Bei einem kürzlichen Vorfall fing ein ehemaliges Unternehmen in der Nähe der Innenstadt von Huntington Feuer, was zu Bedenken hinsichtlich seiner Sicherheit und der Notwendigkeit eines Notabrisses führte. Laut Greg Fuller, dem Feuerwehrchef von Huntington, war das Gebäude an der Kreuzung 4th Avenue und 3rd Street bereits vor dem Brandausbruch für den Abriss vorgesehen.

Aufgrund früherer Brände und dem Verlust eines erheblichen Teils des Daches gab das Gebäude Anlass zur Sorge. Als die Feuerwehr kurz vor 10:30 Uhr am Einsatzort eintraf, waren bereits Flammen aus dem mehrstöckigen Backsteinbau zu sehen. Chief Fuller führt die schnelle Ausbreitung des Feuers auf das Fehlen des Daches zurück, das eine schnelle Belüftung ermöglichte.

Augenzeugen berichteten, sie hätten während des Vorfalls „Explosionen“ gehört, die laut Chief Fuller durch leicht entflammbares Metall im Gebäude verursacht wurden. Aufgrund des gefährlichen Zustands des Bauwerks ist eine detaillierte Untersuchung der Brandursache derzeit jedoch nicht möglich. Das Gebäude gilt als unsicher und niemand darf es betreten.

Obwohl ein Datum für den Abriss noch nicht festgelegt wurde, wurde durch diesen Vorfall die dringende Notwendigkeit deutlich gemacht. In dem ehemaligen Unternehmen kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Bränden, darunter ein Großbrand im Jahr 2017. Die örtlichen Behörden, darunter die Feuerwehr von Huntington, die Polizei von Huntington und der Rettungsdienst von Cabell County, waren alle vor Ort, um auf den Notfall zu reagieren.

Glücklicherweise wurden durch den Brand keine Verletzten gemeldet. Den Bewohnern wird empfohlen, sich über die WSAZ-App über die Situation auf dem Laufenden zu halten. Angesichts der Sicherheitsrisiken, die das beschädigte Gebäude mit sich bringt, ist es von entscheidender Bedeutung, die Bedenken schnell auszuräumen und das Wohlergehen der Gemeinschaft als Ganzes sicherzustellen.

