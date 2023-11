Neuer Artikel: E-Commerce-Giganten nutzen Kreditoptionen, um Feiertagsverkäufe anzukurbeln

By

In einem strategischen Schritt, um die Verkäufe während der Weihnachtszeit anzukurbeln, nutzte der E-Commerce-Riese Amazon kreditgebundene Käufe, was zu einem Anstieg der Weihnachtsverkäufe führte. Kunden profitierten von Kartenrabatten in Höhe von über 600 Crore, die von Banken auf dem Online-Marktplatz angeboten wurden, wobei bemerkenswerte 25 Prozent aller Einkäufe über Equated Monthly Installments (EMIs) getätigt wurden.

Kishore Thota, Direktor für Einkaufserlebnisse bei Amazon, betonte die wachsende Verfügbarkeit von Kreditoptionen für Verbraucher, wie sie beispielsweise von Banken, Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFCs) und Pay-Later-Diensten angeboten werden. Durch die Ausweitung dieser Zugangsmöglichkeiten zu Krediten wurden Kunden in die Lage versetzt, größere und hochwertigere Einkäufe zu tätigen.

Die Auswirkungen dieser Strategie beschränkten sich nicht nur auf Metropolen; Sogar Tier 2 und darüber hinaus verzeichneten einen Anstieg der Nachfrage nach Markenartikeln, insbesondere in den Bereichen Mode, Schönheit und Elektronik. Thota betonte, dass die Premiumisierung nicht nur auf die Elektronik beschränkt sei, sondern auch in Kategorien wie Lebensmitteln deutlich sei. Verbraucher zeigten die Bereitschaft, von Basisprodukten auf Premium-Alternativen umzusteigen, wenn ihnen eine größere Auswahl geboten wurde.

Während die Kreditoptionen nicht auf hochpreisige Artikel beschränkt waren, erwiesen sie sich für Kunden, die auch Produkte mit moderaten Preisen in Betracht zogen, als vorteilhaft. Thota erklärte, dass diese erweiterte Kreditfazilität für ausreichend große Produktkörbe in Anspruch genommen werden könne, die bestimmte Qualifikationskriterien erfüllten.

Die Bemühungen von Amazon, die Weihnachtsverkäufe anzukurbeln, erwiesen sich als fruchtbar: Kunden aus 99.7 Prozent der PIN-Codes des Landes nahmen an den einmonatigen Feierlichkeiten teil. Bemerkenswert ist, dass 80 Prozent der Käufer aus Städten der Stufe 2 und 3 stammten, wobei Städte wie Jalandhar, Kolhapur, Midnapore und Visakhapatnam aktiv zum Anstieg beitrugen.

In der Weihnachtszeit stieg auch die Nachfrage nach Kategorien wie Schmuck, Premium-Smartwatches und luxuriösen Schönheitsprodukten. Amazon Prime-Mitglieder, überwiegend aus Tier-2- und Tier-3-Städten, trugen maßgeblich zu diesem Nachfrageschub bei.

Da sich E-Commerce-Plattformen ständig weiterentwickeln, erweist sich die Nutzung von Kreditoptionen als erfolgreiche Strategie, die es Kunden ermöglicht, ihre Wünsche zu erfüllen und ihr Budget für Premium-Einkäufe zu erweitern. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Kreditoptionen dürfte dieser Trend anhalten und sowohl Verbrauchern als auch E-Commerce-Riesen zugute kommen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Können Kunden Kreditoptionen für andere Einkäufe als hochpreisige Artikel in Anspruch nehmen?

Ja, die erweiterte Kreditfazilität von Amazon ermöglicht es Kunden, Kreditoptionen nicht nur für hochpreisige Artikel, sondern auch für ausreichend große Produktkörbe, die die Qualifikationskriterien erfüllen, in Anspruch zu nehmen.

2. Sind Premium-Käufe auf Metropolen beschränkt?

Nein, der Trend zur Premiumisierung geht über die Metropolen hinaus und ist auch in Tier-2- und Tier-3-Städten zu beobachten. Kunden in verschiedenen Regionen zeigen eine wachsende Neigung zu Marken- und Premiumprodukten.

3. Wie haben Amazon Prime-Mitglieder zum Anstieg der Weihnachtsverkäufe beigetragen?

Während der Weihnachtszeit beteiligten sich über 65 Prozent der Amazon Prime-Mitglieder, die größtenteils in Städten der Kategorie 2 und 3 wohnen, aktiv am Einkaufen und trugen so zum Umsatzanstieg bei.