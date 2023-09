Crash Team Rumble Staffel 2: Neue Karten, Modus, Held und Battle Pass

Crash Team Rumble Staffel 2 ist mit aufregenden neuen Ergänzungen zum Spiel da. Spieler können sich auf neue Karten, einen neuen Modus, einen neuen Helden und einen völlig neuen Battle Pass freuen. Das neueste Update bringt eine neue Sicht auf das Spiel und bietet Crash-Fans neue Spielmöglichkeiten und endlosen Spaß.

Einer der größten Höhepunkte der zweiten Staffel ist die Einführung des Party-Modus. Dieser 2-Spieler-Koop-Remix bietet eine Pause von Pflichtspielen und ermöglicht den Spielern, sich zu entspannen. Es besteht aus 4 verschiedenen Minispielrunden, jede mit ihren eigenen Herausforderungen. Teamwork ist von entscheidender Bedeutung, da die Spieler zusammenarbeiten müssen, um Aufgaben zu erledigen und Uhren zu sammeln, um ihre verbleibende Zeit zu verlängern. Durch das Meistern jeder Party-Modus-Welle kann sogar eine geheime Boss-Welle freigeschaltet werden, die die Fähigkeiten von Crash-Veteranen auf die ultimative Probe stellt.

Die Party-Modus-Runden bieten verschiedene Arten des Gameplays. Im Speed ​​Run rasen die Spieler durch Speedpads und meiden dabei Gefahren wie Stoßstangen und Nitrokisten. Was ist Cookin? erfordert, dass die Spieler bestimmte Zutaten sammeln und sie in einen Topf geben, der über die Karte wandert. „Get Lit“ fordert die Spieler heraus, mit einer Kerze Laternen anzuzünden, die rund um einen Turm verstreut sind, bevor die Zeit abläuft. In Dig It suchen die Spieler nach vergrabenen Knochen und setzen sie in der Mitte wieder zusammen, um ein vollständiges Skelett freizulegen. Schließlich stellt Balloon Bounce, das später in Staffel 2 veröffentlicht wird, die Spieler vor die Aufgabe, über Ballons zu springen, um Punkte zu sammeln.

Darüber hinaus stellt Staffel 2 einen neuen Helden namens Ripto vor. Dieser aus dem Spyro-Universum stammende Charakter trägt ein Zepter und verfügt über tödliche und mächtige Zaubersprüche. Zu Riptos Fähigkeiten gehören das Abfeuern von Feuerbällen, das Beschwören von Blitzen und das Erzeugen von Tsunamiwellen. Erfahrene Spieler können diese Fähigkeiten kombinieren, um verheerende Combos auszulösen. Ripto wird später in der Saison verfügbar sein.

Um die neuen Gameplay-Features zu ergänzen, bietet Staffel 2 zwei neue Karten: Waste Deep und Jazz Junction. Waste Deep führt die Spieler in gefährliche Abwasserkanäle voller Cortex-Experimente, während Jazz Junction eine lebendige Nachtkarte mit jazziger Atmosphäre ist. Jede Karte bietet ihre eigenen einzigartigen Herausforderungen und Überraschungen.

Schließlich kommt Staffel 2 mit einem 100-stufigen Battle Pass, der Spielern die Möglichkeit bietet, neue Skins, Kosmetika, Musik und mehr freizuschalten. Der Battle Pass kann über die Crash Team Rumble Deluxe Edition erworben oder separat erworben werden.

Die zweite Staffel von Crash Team Rumble ist jetzt live und bringt eine Fülle spannender Inhalte ins Spiel. Egal, ob Sie ein Fan von intensivem Wettbewerb oder kooperativem Gameplay sind, dieses Update bietet für jeden Crash-Enthusiasten etwas. Lassen Sie sich die Action nicht entgehen!

