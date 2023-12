Mike McCarthy, Cheftrainer der Dallas Cowboys, steht vor einer ungewissen Zukunft

Die Dallas Cowboys hatten in den letzten Wochen eine Siegesserie und festigten ihre Position als eines der Top-Teams der NFL. Es kursieren jedoch Gerüchte über die Zukunft der Amtszeit von Cheftrainer Mike McCarthy im Team. Spekulationen deuten darauf hin, dass McCarthy entlassen werden könnte, wenn es den Cowboys nicht gelingt, in die Playoffs zu kommen.

In einem Bericht wird sogar behauptet, dass die Cowboys bereits einen möglichen Ersatz für McCarthy aufgestellt haben. Laut Tony Pauline von SportsKeeda wächst in der NFL die Überzeugung, dass Defensivkoordinator Dan Quinn zum Cheftrainer befördert wird, wenn McCarthy freigelassen wird. Quinn, der seit drei Saisons bei den Cowboys spielt, war zuvor von 2015 bis 2020 Cheftrainer der Atlanta Falcons. Er führte die Falcons 2016 zu einem Super Bowl-Auftritt.

Während Quinn in der Vergangenheit das Interesse anderer Teams für Cheftrainerpositionen geweckt hat, gibt es Spekulationen darüber, dass er sich dafür entscheiden könnte, 2024 bei den Cowboys zu bleiben, wenn McCarthy seine Position behält. Der Job als Cheftrainer in Dallas ist in der Sportwelt sehr begehrt, was ihn zu einer attraktiven Gelegenheit für angehende Trainer macht.

Der Druck auf McCarthy wächst aufgrund der schwachen Leistung des Teams nach der Saison unter seiner Führung. In seinen vier Jahren bei den Cowboys hat McCarthy eine Gesamtbilanz von 39-23, aber ihre Playoff-Bilanz liegt bei 1-2. Dies hat zu erhöhten Erwartungen seitens des Teambesitzers Jerry Jones geführt, der es kaum erwarten kann, die Cowboys in seinem Leben noch einen weiteren Meistertitel gewinnen zu sehen.

Während Jones, jetzt 81 Jahre alt, immer ungeduldiger wird, steht McCarthys Zukunft auf dem Spiel. Während seine Bilanz auf eine erfolgreiche Amtszeit schließen lässt, waren die Ergebnisse nach der Saison enttäuschend. Die Zeit wird zeigen, ob McCarthy das Team in die Playoffs führen und seine Position als Cheftrainer der Cowboys für die kommenden Jahre sichern kann, oder ob Quinn einspringen wird, um die Zügel zu übernehmen.