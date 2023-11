Zwei Brüder erobern den Himmel für einen guten Zweck

By

Der 25-jährige Sean O'Kane und sein 24-jähriger Bruder Eoghan begaben sich kürzlich auf ein aufregendes Fallschirmsprung-Abenteuer, um Spenden für Marie Curie zu sammeln, eine Wohltätigkeitsorganisation, die ihrer verstorbenen Mutter Martina unschätzbare Unterstützung bot.

Die O'Kane-Brüder, die beide aus der Grafschaft Derry stammen, beschlossen, den 20. Jahrestag des Todes ihrer Mutter zu feiern, indem sie an einem adrenalingeladenen Fallschirmsprung teilnahmen. Ihre Bemühungen waren geradezu bemerkenswert, da es ihnen gelang, eine beeindruckende Summe von fast 9,000 Pfund für Marie Curie einzusammeln.

Sean und Eoghan verloren ihre Mutter durch Krebs, als sie noch kleine Kinder waren, und waren zutiefst berührt von der Fürsorge und Unterstützung, die Marie Curie ihnen in Martinas letzten Tagen gewährte. Inspiriert durch ihre Erinnerung organisierte Sean, ein Aktuar, zusammen mit seinem Bruder Eoghan, einem Elektriker, der kürzlich mit seiner Freundin nach Sydney gezogen war, den Fallschirmsprung zur Spendensammlung.

Der waghalsige Sprung ins Unbekannte war für die Brüder ein aufregendes Erlebnis. Sean äußerte sich begeistert über den Adrenalinstoß und sagte: „Der Fallschirmsprung hat großen Spaß gemacht und war wirklich aufregend, da wir so etwas noch nie zuvor gemacht hatten.“ Die emotionale Bedeutung ihrer Mission war ihnen nicht entgangen, und Sean sagte: „Es war auch für uns kurz vor und nach dem Sprung sehr emotional, als wir in ihrer Erinnerung an Mama dachten, während wir es taten.“

Für die Familie O'Kane ist Martinas 20. Geburtstag von besonderer Bedeutung, da er mit der Vorfreude auf die Begrüßung ihres ersten Enkelkindes zusammenfällt. Die bevorstehende Ankunft erinnert eindringlich an die Meilensteine, die ihre verstorbene Mutter verpasst hat, und macht die Spendenaktion für Marie Curie umso bedeutungsvoller.

Die Tante der Brüder, Sandra Kelly, blickte voller Stolz auf ihr außergewöhnliches Unterfangen zurück und bemerkte: „Als Sean und Eoghan mir erzählten, dass sie den Fallschirmsprung machen würden, hielt ich das für eine sehr mutige Sache.“ Martina wäre jetzt, 20 Jahre später, die stolzeste Mutter der Welt aller ihrer vier Kinder.“

FAQ

Was ist Marie Curie?

Marie Curie ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die Menschen mit unheilbaren Krankheiten und deren Familien betreut und unterstützt.

Wie haben die O'Kane-Brüder Geld für Marie Curie gesammelt?

Sean und Eoghan organisierten ein spannendes Fallschirmsprung-Event, um Geld für die Wohltätigkeitsorganisation zu sammeln.

Warum haben sich die O'Kane-Brüder für das Fallschirmspringen als Spendenaktion entschieden?

Die Brüder wollten den 20. Jahrestag des Todes ihrer Mutter auf unvergessliche und adrenalingeladene Weise begehen und gleichzeitig Spenden für die Wohltätigkeitsorganisation sammeln, die sie unterstützte.

Wie viel Geld haben die O'Kane-Brüder gesammelt?

Es gelang ihnen, durch ihre Fallschirmsprung-Spendenaktion fast 9,000 Pfund für Marie Curie zu sammeln.

Welche Bedeutung hat Martinas Jubiläum für die Familie?

Der Jahrestag hat eine besondere Bedeutung, da sich die Familie auf die Begrüßung ihres ersten Enkelkindes vorbereitet, ein freudiges Ereignis, das ihre verstorbene Mutter sehr geschätzt hätte.

Wie sonst hat die Familie Marie Curie in der Vergangenheit unterstützt?

Die Familie O'Kane sammelte zuvor über 70,000 £ durch einen Galatanz zum ersten Jahrestag von Martinas Tod und sammelte weitere 7,000 £ zum Gedenken an den 10. Jahrestag.

