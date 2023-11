Mikroben: Umwandlung von Plastikmüll in nützliche Chemikalien

Täglich gelangen Millionen von Plastikteilen in die Weltmeere und tragen so zur globalen Krise der Plastikverschmutzung bei. Wissenschaftler haben jedoch eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die möglicherweise die Art und Weise, wie wir mit Plastikmüll umgehen, revolutionieren könnte. Anstatt zuzulassen, dass sich weggeworfenes Plastik auf Mülldeponien ansammelt oder Meeresökosysteme verschmutzt, haben Forscher in den Vereinigten Staaten eine spezielle Mikrobe geschaffen, die eine bestimmte Art von Plastik in wertvolle Chemikalien mit verschiedenen Anwendungen umwandeln kann.

In diesem innovativen Forschungsvorhaben haben Wissenschaftler eine Version von E. coli-Bakterien entwickelt, die die außergewöhnliche Fähigkeit besitzt, Polyethylenterephthalat (PET) abzubauen, einen häufig verwendeten Kunststoff, der in Flaschen und Verpackungsmaterialien vorkommt. Bei der daraus resultierenden Umwandlung entsteht Adipinsäure, eine vielseitige Verbindung, die bei der Herstellung von Parfüms, Kleidung und Arzneimitteln verwendet wird. Traditionell wird Adipinsäure durch energieintensive Prozesse aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Doch mit Hilfe dieser manipulierten Bakterien wird Plastikmüll zu einer wertvollen Ressource für die Herstellung dieser lebenswichtigen Chemikalie.

Das Potenzial von Mikroben zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung geht über diesen jüngsten Durchbruch hinaus. Im Jahr 2001 wurde auf einer japanischen Mülldeponie eine Mikrobe entdeckt, die in der Lage ist, Plastik zu verzehren, was Anlass zur Hoffnung gibt, die mikrobielle Kraft zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung zu nutzen. Laufende Forschungen haben ergeben, dass Mikroben weltweit auf natürliche Weise Enzyme entwickeln, die verschiedene Arten von Kunststoffen abbauen können. Wissenschaftler der schwedischen Chalmers-Universität entdeckten, dass Mikroben im Boden und im Meerwasser über diese einzigartigen Enzyme verfügen, was darauf hindeutet, dass die Natur selbst der Schlüssel zur Lösung unseres Plastikproblems sein könnte.

Darüber hinaus können Mikroben nicht nur zur Eindämmung der Plastikverschmutzung beitragen, sondern auch zur Bekämpfung der globalen Erwärmung beitragen. Die aktuelle Studie der Universität Newcastle zeigt, dass speziell entwickelte Bakterien Kohlendioxid, das häufigste Treibhausgas, nutzen und in Chemikalien, Kunststoffe oder sogar Kraftstoff umwandeln können. Mithilfe eines Bioreaktors, der mit mit Molybdän versetzten E. coli-Bakterien gefüllt war, gelang es den Forschern, Kohlendioxid erfolgreich in Ameisensäure umzuwandeln. Dieser Durchbruch bietet verlockende Aussichten für die Abscheidung und Nutzung von CO2, anstatt es in die Atmosphäre freizusetzen, und könnte so möglicherweise die Auswirkungen des Klimawandels abmildern.

Die transformative Kraft von Mikroben bietet einen Hoffnungsschimmer angesichts drängender Umweltherausforderungen. Indem wir die natürlichen Fähigkeiten dieser mikroskopisch kleinen Organismen nutzen, können wir nachhaltige Lösungen für die Plastikverschmutzung und die globale Erwärmung finden, Abfall in wertvolle Ressourcen umwandeln und unseren fragilen Planeten für zukünftige Generationen schützen.

FAQ:

Was ist Polyethylenterephthalat (PET)?

Polyethylenterephthalat (PET) ist ein häufig verwendeter Kunststoff, der in Industrie- und Verbraucherprodukten wie Flaschen und Verpackungsmaterialien vorkommt.

Können Mikroben Plastik abbauen?

Ja, Mikroben haben Enzyme entwickelt, die verschiedene Arten von Kunststoffen abbauen können und so eine mögliche Lösung für die Plastikverschmutzung darstellen.

Wie können Mikroben bei der globalen Erwärmung helfen?

Speziell entwickelte Bakterien können Kohlendioxid (CO2) aus der Atmosphäre einfangen und in nützliche Chemikalien, Kunststoffe oder Kraftstoff umwandeln.

