Das Ende einer Ära: Cotic Bikes stellt 27.5-Zoll-Hardtails mit Rädern ein

Cotic Bikes, ein renommierter Hersteller hochwertiger Fahrräder, hat die Einführung seines neuesten Cotic BFe der 7. Generation angekündigt und markiert damit einen bittersüßen Anlass für Radsportbegeisterte. Während das neue Modell ein Grund zum Feiern ist, bedeutet es auch das Ende einer Ära, da es sich um die letzte Charge von 27.5-Zoll-Hardtails mit Rädern handelt, die das Unternehmen produziert.

Der Cotic BFe, bekannt für seine wilde und vielseitige Natur, ist für alles geeignet, von Runden auf der BMX-Strecke bis hin zu den steilsten Abfahrten. Egal, ob Sie präzise Manövrierfähigkeit auf Pumptracks suchen oder anspruchsvolle Singletrails bewältigen möchten, das BFe ist für verschiedene Gabelgrößen von 120 mm bis 160 mm geeignet. Seine Stahlrahmenkonstruktion verbessert seine Hooligan-ähnliche Leistung zusätzlich.

Für diesen letzten Lauf des BFe hat Cotic erhebliche Änderungen an seiner Geometrie vorgenommen, was zu einem niedrigeren Tretlager, einem steileren Sitzwinkel und zusätzlichen Vorsprüngen führte. Diese Verbesserungen tragen zu besserem Kurvenverhalten, leichterem Klettern und erhöhter Vielseitigkeit bei und machen es zur idealen Wahl sowohl für Wettkampfrennen als auch für abenteuerliche Biwakfahrten.

Auch die Ästhetik des BFe wurde mit der Einführung der Farboptionen Army Green und Gunmetal aufgefrischt. Während das Reynolds 853-Unterrohr ein konstantes Merkmal bleibt und außergewöhnliche Festigkeit dort bietet, wo es am meisten benötigt wird, ist der Rest des Rahmens mit Fe-hitzebehandelten Cromo-Rohren von Cotic ausgestattet.

Obwohl der Abschied von den 27.5-Zoll-Hardtails ein Gefühl von Nostalgie hervorrufen mag, blickt Cotic Bikes in die Zukunft. Das Unternehmen begrüßte kürzlich Esme Ward, mit 11 Jahren ihre bisher jüngste Botschafterin. Esme, eine talentierte BMX-Rennfahrerin, wird zusammen mit ihrer Familie auch die Freude am Mountainbiken entdecken. Cotic hofft, dass sie beim Mountainbiken als Freizeitbeschäftigung, fernab vom Rennstress, Trost und Freude finden wird.

Während Cotic Bikes voranschreitet, ermutigen sie Enthusiasten, mit ihrer Marke in Verbindung zu bleiben und ihre Website zu besuchen, um mehr über BFe zu erfahren. Darüber hinaus lädt das Unternehmen seine Follower ein, in den sozialen Medien an den Abenteuern von Esme und ihren Women Of Steel-Botschaftern teilzunehmen.

Eine neue Perspektive auf das Ende einer Ära

Der Abschied von den 27.5-Zoll-Hardtails markiert zwar das Ende eines Kapitels für Cotic Bikes, stellt aber auch das Engagement des Unternehmens für Fortschritt und Innovation dar. Die Entscheidung, diese Fahrradlinie einzustellen, beruht auf der Beobachtung, dass die Verkaufszahlen der BFeMAX 29er-Version seit einiger Zeit die des 27.5-Zoll-Modells übertreffen. Indem Cotic seine Bemühungen darauf konzentriert, den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden und sich mit neuen Technologien weiterzuentwickeln, stellt es sicher, dass seine Fahrräder weiterhin außergewöhnliche Leistung und Fahrqualität bieten.

FAQ

1. Wird Cotic Bikes weiterhin Hardtail-Fahrräder produzieren?

Absolut! Obwohl Cotic Bikes keine 27.5-Zoll-Hardtails mehr herstellen wird, widmet es sich weiterhin der Produktion einer breiten Palette an Hardtails und vollgefederten Fahrrädern, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Radfahrern gerecht zu werden.

2. Kann ich bei Cotic Bikes weiterhin ein 27.5-Zoll-Hardtail mit Rädern kaufen?

Während die letzte Charge von 27.5-Zoll-Hardtails mit Rädern jetzt verfügbar ist, empfiehlt es sich, sich direkt an Cotic Bikes zu wenden, um die Verfügbarkeit zu prüfen und einen Kauf zu tätigen.

3. Gibt es Pläne für die Zukunft von Cotic Bikes?

Cotic Bikes erforscht ständig neue Möglichkeiten und strebt nach Spitzenleistungen in der Welt des Radsports. Mit ihrer neuesten Botschafterin, Esme Ward, an Bord sieht die Zukunft vielversprechend aus. Das Unternehmen wird weiterhin Fahrräder entwickeln, entwerfen und herstellen, die Fahrer jeden Alters und Könnens dazu inspirieren, die Welt auf zwei Rädern zu erkunden.