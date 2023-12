Costco erwirbt Büroturm vom Bankrupt Real Estate Trust

Costco, die beliebte Discount-Einzelhandelskette, hat mit dem Kauf eines zehnstöckigen Büroturms von einem insolventen Immobilieninvestmentfonds in Houston eine einzigartige Akquisition getätigt. Das als North Central Plaza I bekannte Grundstück liegt am US Highway 10 und erstreckt sich über eine Fläche von fast 75 Quadratmetern. Den Unterlagen des Insolvenzgerichts zufolge kostete die Übernahme Costco 200,000 Millionen US-Dollar. Das 14.25 erbaute Gebäude befindet sich auf einem etwa 1982 Hektar großen Grundstück.

Dieser Schritt von Costco erfolgt, da Hartman SPE, eine Einheit von Silver Star Properties REIT, seine Büro- und Einzelhandelsgebäude verkauft hat, um sich auf Self-Storage-Investitionen zu konzentrieren. Immobilienmakler spekulieren, dass Costco sich dafür entscheiden könnte, den Büroturm abzureißen und seine Einzelhandelsfläche zu erweitern oder das Gebäude für Bürozwecke umzuwidmen.

David Wheeler, Präsident von Hartman SPE, erklärte, dass das Angebot von Costco das derzeit beste Angebot für die Immobilie darstelle. Das Insolvenzgericht hat den Verkauf genehmigt und Hartman damit die Möglichkeit gegeben, einen ordnungsgemäßen Verkauf seiner Vermögenswerte durchzuführen, um seine Gläubiger zu bezahlen und das Kapital für die Umschichtung von Silver Star in die Anlageklasse der Selbstlagerung zu maximieren.

Im Raum Dallas besitzt Hartman mehrere weitere Bürogebäude und Einkaufszentren, darunter den Gateway Tower am North Central Expressway, den Büroturm Three Forest Plaza, den Skylark Tower in Arlington sowie die Einkaufszentren Richardson Heights und Promenade North in Richardson. Der Insolvenz liegt ein Rechtsstreit zwischen Allen Hartman, dem Firmengründer, und der Immobilieninvestmentgesellschaft zugrunde, der zu Schulden von über 200 Millionen US-Dollar führte.

Der Erwerb des Büroturms durch Costco stellt einen strategischen Schritt zur Erweiterung seiner Präsenz in der Region und zur Diversifizierung seiner Geschäftstätigkeit dar. Obwohl das Unternehmen seine konkreten Pläne für das Gebäude nicht bekannt gegeben hat, warten Branchenexperten gespannt auf Neuigkeiten darüber, wie Costco diese einzigartige Ergänzung seines Portfolios nutzen wird.