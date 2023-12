Neuer Wetterabschnitt bringt kühlere Temperaturen und Regen

Eine Änderung des Wettergeschehens hat in Zentralflorida eine willkommene Abwechslung gebracht: kühlere Temperaturen und trockenere Luft stellen sich ein. Dieser neue Wetterabschnitt wird voraussichtlich in den nächsten Tagen anhalten.

Zu Beginn des Tages liegen die Temperaturen bereits in den 50er- und einigen Orten sogar in den 60er-Bereichen. Im Laufe des Nachmittags steigen die Temperaturen langsam auf über 70 °C und sorgen für angenehme Bedingungen bei überwiegend sonnigem Himmel. Mit fortschreitender Nacht strömt jedoch kältere Luft aus dem Norden ein, wodurch die Temperaturen weiter sinken.

Morgen früh müssen viele in ganz Zentralflorida schwerere Jacken anziehen, da die Temperaturen voraussichtlich um die 40°C und unter 50°C liegen werden. Trotz flächendeckender Sonneneinstrahlung am Nachmittag werden die Temperaturen nur schwer ansteigen und nur untere und mittlere 60°C erreichen. Ein starker Nord-Nordwestwind sorgt für noch kühleres Gefühl.

Am Donnerstag wird der kälteste Morgen der Woche erwartet, wobei die Temperaturen voraussichtlich auf 30 bis 40 Grad sinken werden. Küstengemeinden werden in den unteren 50er Jahren etwas wärmere Aufwachtemperaturen erleben. Insgesamt bringt der Donnerstag kühlen Sonnenschein mit Höchstwerten von über 60 und unter 70.

Im Hinblick auf Freitagsveranstaltungen wie „Share Your Christmas“ ist es ratsam, eine Jacke mitzubringen, da die Morgentemperaturen in der Metropolregion bei unter 50 Grad liegen und in nördlichen und westlichen Regionen sogar bis in die 40 Grad sinken werden. Am Freitagnachmittag wird es jedoch überwiegend sonnigen Himmel geben und die Temperaturen erreichen die unteren und mittleren 70°C.

Das Wochenende beginnt mit Sonnenschein und wärmeren Temperaturen in den 80ern. Dieses angenehme Wetter wird sich jedoch am Sonntag ändern, da eine Kaltfront heranrückt. Die Höchstwerte werden bis in die 70er-Jahre zurückfallen, begleitet von vereinzeltem Regen und Stürmen am Nachmittag und Abend. Im Kielwasser der Front folgt kühlere und trockenere Luft.

Insgesamt können sich die Bewohner Zentralfloridas in den kommenden Tagen auf ein kühleres, weniger feuchtes Wetter freuen. Vergessen Sie nicht, eine Jacke mitzubringen und seien Sie auf möglichen Regen und Sturm am Sonntag vorbereitet.

