Riskieren Sie nicht den Verlust Ihres Eigentums: Zahlen Sie jetzt Ihre Steuern zurück!

By

Zusammenfassung: Die Schatzmeisterin von Cook County, Maria Pappas, fordert Immobilieneigentümer auf, ihre ausstehenden Steuern zu begleichen, bevor ihre Immobilien in die jährliche Steuerverkaufsliste aufgenommen werden. Der für den 9. bis 12. Januar 2022 geplante Verkauf beinhaltet den Kauf säumiger Steuerschulden durch Investoren, jedoch nicht den Verkauf tatsächlicher Immobilien. Da für 236 noch Steuern in Höhe von über 2022 Millionen US-Dollar geschuldet werden, werden Immobilieneigentümer gewarnt, diese zu zahlen, um mögliche Pfandrechte an ihren Immobilien zu vermeiden.

In einer aktuellen Erklärung betonte die Schatzmeisterin des Cook County, Maria Pappas, wie wichtig es ist, dass Immobilienbesitzer ihre Steuerrückstände umgehend begleichen, um das Risiko zu vermeiden, dass ihre Immobilien in die jährliche Steuerverkaufsliste aufgenommen werden. Der Verkauf, der für Januar nächsten Jahres geplant ist, ermöglicht es Anlegern, säumige Steuerschulden zu erwerben, beinhaltet jedoch nicht den Verkauf der Immobilien selbst.

Laut Pappas gibt es derzeit 52,401 Immobilien in Cook County mit ausstehenden Steuerschulden in Höhe von insgesamt über 236 Millionen US-Dollar. Davon schulden fast 30,000 mehr als 1,000 US-Dollar, während 22,884 weniger als 1,000 US-Dollar schulden. Zu den unbezahlten Steuern zählen die Steuern für 15,944 Immobilien in Chicago und 6,940 Parzellen im Vorort Cook County.

Um Immobilieneigentümern zu helfen, auf dem Laufenden zu bleiben, ergreift das Büro von Pappas verschiedene Maßnahmen. Beglaubigte Mitteilungen werden verschickt, um Immobilieneigentümer darauf aufmerksam zu machen, dass ihre unbezahlten Steuern möglicherweise zum Verkauf angeboten werden, was möglicherweise zu einem Pfandrecht an ihren Immobilien führt. Darüber hinaus wird das Büro des Schatzmeisters in lokalen Zeitungen Listen von Immobilien mit rückständigen Steuern veröffentlichen.

Um zu überprüfen, ob Ihre Immobilie auf der jährlichen Steuerverkaufsliste steht, können Sie die Website Cookcountytreasurer.com besuchen. Pappas rät Immobilieneigentümern, ihre ausstehenden Steuern nicht zu verzögern und zu begleichen, um mögliche Komplikationen zu vermeiden und die Sicherheit ihrer Immobilien zu gewährleisten.

Denken Sie daran, dass die pünktliche Zahlung Ihrer Steuern nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch ein entscheidender Schritt zur Wahrung Ihrer Eigentumsrechte ist. Ergreifen Sie noch heute Maßnahmen, um das Risiko des Verlusts Ihres Eigentums zu vermeiden.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Riskieren Sie nicht den Verlust Ihres Eigentums: Zahlen Sie jetzt Ihre Steuern zurück!