Rutter's stellt erweiterte Store-Design- und Tankoptionen vor

Rutter's, eine bekannte Convenience-Store-Kette in Zentral-Pennsylvania, hat kürzlich eine beeindruckende Erweiterung eines seiner Geschäfte in Springettsbury Township, York County, vorgestellt. Das Geschäft an der 14500 Mt. Zion Road hat seine Größe verdoppelt und seine Grundfläche von 4,300 auf beeindruckende 7,800 Quadratmeter vergrößert.

Die Renovierungen bieten nicht nur mehr Platz für die Kunden, sondern führen auch ein innovatives und modernes Design ein. Eine der bemerkenswerten Ergänzungen ist das Zwischengeschoss im zweiten Stock, das jetzt Sitzplätze für bis zu 30 Personen bietet. Diese Erweiterung ermöglicht es den Kunden, ihre Mahlzeiten und Getränke in einem komfortablen und stilvollen Ambiente zu genießen.

Neben dem erweiterten Sitzbereich hat Rutter's auch seine Kücheneinrichtungen erheblich verbessert. Dies ermöglicht eine größere Auswahl an Menüoptionen und ein insgesamt besseres Essenserlebnis für die Kunden. Darüber hinaus hat die Renovierung einen begehbaren 29-Grad-Bierkeller für Bierliebhaber und eine größere Auswahl an Weinen und anderen Getränken geschaffen.

„Wir freuen uns, Ihnen unsere neuesten Ladendesign-Ideen vorstellen zu können, die speziell darauf ausgelegt sind, das Kundenerlebnis zu verbessern“, sagte Chris Hartman, Vizepräsident für Kraftstoffe, Werbung und Entwicklung bei Rutter's. „Mit diesem modernisierten Standort möchten wir unseren Kunden ein frisches und modernes Geschäft bieten, das unser Engagement für Innovation, einen Kernaspekt unserer Marke, unterstreicht.“

Neben dem erweiterten Laden und verbesserten Annehmlichkeiten bietet Rutter's seinen Kunden auch ein erweitertes Angebot an Tankmöglichkeiten. Dazu gehört der Zugang zu bleifreiem Kraftstoff 15, Flex Fuel, ethanolfrei und Autodiesel, was ein umfassenderes und flexibleres Tankerlebnis bietet.

Rutter's hat seinen Hauptsitz im York County und betreibt insgesamt 85 Geschäfte in Pennsylvania, Maryland und West Virginia. Diese Erweiterung und Neugestaltung stellen das kontinuierliche Engagement des Unternehmens dar, den sich verändernden Bedürfnissen und Vorlieben seiner geschätzten Kunden gerecht zu werden.

