Die Raumhafenerweiterung im Bausimulator: Aufbau eines großen Weltraumprogramms

Der Bau-Simulator hat mit der Raumhafen-Erweiterung seine bisher größte Herausforderung angenommen. In diesem neuesten DLC haben die Spieler die Aufgabe, für einen kleinen Inselstaat einen kompletten Raumhafen von Grund auf zu bauen. Mit sieben neuen Leveln und rund 50 Stunden Spielspaß bietet diese Erweiterung jede Menge Bauspaß.

Der Umfang der Projekte im Rahmen der Raumhafenerweiterung ist immens. Von einem Lagerhaus für den Startplatz bis hin zu einem Forschungszentrum für ein riesiges Radioteleskop müssen die Spieler große Gegenstände bewältigen und verschiedene Bautechniken beherrschen. Ein Neuanfang mit begrenzten Mitteln stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, da die Spieler ihre Budgets sorgfältig verwalten müssen, um die ehrgeizigen Projekte abzuschließen.

Trotz ihres großen Ausmaßes bietet die Spaceport-Erweiterung nicht viel an neuer Ausrüstung oder Herausforderungen. Es bietet jedoch ein zusammenhängendes und zufriedenstellendes Erlebnis für Spieler, die etwas Greifbares aufbauen möchten.

Ein Nachteil dieser Erweiterung ist das Vorhandensein von Fehlern. Obwohl sie keine größeren Probleme darstellen und im Spiel behoben werden können, können sie das Eintauchen in das Spiel stören und manchmal frustrierend sein. Darüber hinaus kommt es im Mehrspielermodus zu Ausfallzeiten, in denen die Spieler möglicherweise nichts zu tun haben. Die Erweiterung gleicht dies jedoch durch die Aufnahme neuer zu findender Sammlerstücke aus.

Insgesamt verleiht die Spaceport-Erweiterung dem Bau-Simulator Tiefe und Spannung. Auch wenn es in puncto Innovation vielleicht nicht an die Grenzen geht, bietet es mit seinem großen Umfang und den herausfordernden Bauprojekten ein erfüllendes Spielerlebnis. Setzen Sie also Ihren Schutzhelm auf und machen Sie sich bereit für den Aufbau eines großen Weltraumprogramms auf dieser tropischen Insel.

FAQ:

F: Wie viele Stufen sind in der Spaceport-Erweiterung enthalten?

A: Insgesamt gibt es sieben neue Etappen.

F: Wie lange dauert das Gameplay in der Erweiterung?

A: Spieler können mit etwa 50 Stunden Spielspaß rechnen.

F: Gibt es in der Erweiterung neue Ausrüstung oder Herausforderungen?

A: Die Erweiterung führt keine neue Ausrüstung, Techniken, Werkzeuge oder Herausforderungen ein.

F: Hat die Erweiterung irgendwelche Fehler?

A: Ja, es gibt einige Fehler in der Erweiterung, die jedoch keine größeren Probleme darstellen und im Spiel behoben werden können.

F: Ist der Mehrspielermodus in der Erweiterung verfügbar?

A: Ja, der Mehrspielermodus ist verfügbar, es kann jedoch zu Ausfallzeiten für Spieler kommen, die nicht aktiv am Ziel arbeiten.

F: Gibt es in der Erweiterung etwas Neues zu sammeln?

A: Ja, Spieler können 20 neue Sammlerstücke in Form kleiner Raketen finden.