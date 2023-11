Neue Abenteuer erwarten Sie im Spaceport Expansion DLC für Construction Simulator

By

Der von der Weltenbauer Software Entwicklung GmbH entwickelte Bau-Simulator nimmt Spieler mit seiner neuesten Erweiterung mit auf eine spannende Reise. Der Spaceport Expansion DLC eröffnet eine völlig neue Welt voller Möglichkeiten für Baubegeisterte auf verschiedenen Spieleplattformen.

Begeben Sie sich auf eine unabhängige und immersive Kampagnenkarte, die Ihre Fantasie beflügeln wird. Mit über 40 Stunden zusätzlicher Inhalte gibt es unzählige Möglichkeiten, Ihre Baufähigkeiten unter Beweis zu stellen und herausfordernde Projekte in Angriff zu nehmen. Der DLC verleiht dem Spiel eine dynamische Wendung und ermöglicht es den Spielern, ihre ganz eigene Raketenabschussbasis zu entwerfen und zu bauen.

Während Sie mit dem Spaceport Expansion DLC für Construction Simulator die Sterne erkunden, können Sie die Rolle eines erfahrenen Bauunternehmers übernehmen und die Zukunft der Weltraumforschung gestalten. Von der Grundsteinlegung für Startrampen bis hin zum Zusammenbau komplizierter Raketenkomponenten bietet das Spiel ein realistisches Erlebnis, das Ihren Drang nach Kreativität und Innovation mit Sicherheit stillen wird.

Der Spaceport Expansion DLC ist auf beliebten Gaming-Plattformen verfügbar, darunter PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X und PC. Schließen Sie sich online mit Freunden zusammen und nehmen Sie an einem spannenden Mehrspieler-Koop-Gameplay teil, während Sie gemeinsam an der Verwirklichung monumentaler Bauprojekte arbeiten.

Machen Sie sich bereit für ein neues Maß an Spannung und Abenteuer im Bau-Simulator. Tauchen Sie ein in den Spaceport Expansion DLC und erleben Sie, wie sich die Wunder des Weltraums vor Ihren Augen entfalten. Sind Sie bereit, die Zukunft der Weltraumforschung zu gestalten?

FAQ:

F: Was ist der Bau-Simulator?

A: Construction Simulator ist ein Multiplayer-Online-Koop-Gebäudesimulationsspiel, bei dem Spieler in die Rolle eines Bauunternehmers schlüpfen und verschiedene Bauprojekte in Angriff nehmen.

F: Was bietet der Spaceport Expansion DLC?

A: Der Spaceport Expansion DLC führt eine neue Kampagnenkarte, über 40 Stunden zusätzlichen Inhalt und die Möglichkeit ein, eine Raketenstartbasis zu errichten.

F: Auf welchen Plattformen ist der Spaceport Expansion DLC verfügbar?

A: Der Spaceport Expansion DLC ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X und PC verfügbar.