Neue Entwicklung im neuen Zentrum von Detroit bringt erhebliche Vorteile für die Gemeinschaft

In einer großen gemeinsamen Anstrengung haben Henry Ford Health, die Detroit Pistons-Organisation und die Michigan State University ein umfassendes Community Benefits-Paket für ihr geplantes 3-Milliarden-Dollar-Projekt im New Center in Detroit vorgestellt. Dieses Paket, das größte, das jemals vorgeschlagen wurde, umfasst erhebliche finanzielle Beiträge und gezielte Ausgaben, die der Gemeinschaft direkt zugute kommen.

Das Leistungspaket umfasst etwa 100 Millionen US-Dollar an direkten finanziellen Beiträgen und einen Gesamtwert von über 600 Millionen US-Dollar, der für spezifische Bedürfnisse der Gemeinschaft ausgegeben wird. Dies ist ein Ergebnis des obligatorischen Community Benefits-Prozesses in Detroit für große Entwicklungsprojekte, die Steuererleichterungen und öffentliche Subventionen anstreben.

Der bisherige Rekord in Detroit für ein solches Paket wurde Anfang des Jahres für die 1.5 Milliarden US-Dollar teure District-Detroit-Entwicklung aufgestellt, die 12 Millionen US-Dollar an direkten Finanzbeiträgen und knapp über 100 Millionen US-Dollar an gezielten Ausgaben umfasste.

Richard Haddad, der Chief Operating Officer der Pistons, zeigte sich begeistert und erklärte: „Dies wäre das größte Community-Benefits-Paket, das jemals in der Geschichte der Verordnung, in der Geschichte dieses Prozesses, in der Geschichte von Detroit bereitgestellt wurde.“ ”

Vor der endgültigen Genehmigung wird über das vorgeschlagene Paket vom Neighborhood Advisory Council (NAC), einer Gruppe freiwilliger Anwohner der Region, abgestimmt. Das Paket umfasst 82 von 155 Anfragen des NAC, wobei die Gesamtkosten für die Erfüllung aller Anfragen etwa 2.5 Milliarden US-Dollar betragen.

Trotz der Bedeutung der vorgeschlagenen Vorteile äußerten einige Anwohner bei dem Treffen Bedenken und gaben an, dass das Paket nicht alle ihre Wünsche berücksichtige und Elemente enthalte, die für die Bedürfnisse der Gemeinde nicht relevant seien.

Die geplante Entwicklung umfasst eine Erweiterung des Henry Ford Hospital, Mietwohnungen mit gemischtem Einkommen und ein gemeinsames Forschungsgebäude von Henry Ford Health und MSU. Während die drei Organisationen Steuererleichterungen und Anreize für die Bereiche Wohnen und Forschungsgebäude anstreben, werden für die Krankenhauserweiterung im Wert von 2.2 Milliarden US-Dollar keine derartigen Vorteile angestrebt.

Das vorgeschlagene Leistungspaket umfasst verschiedene Initiativen wie die Bereitstellung von Grünflächen in der Nähe des Krankenhauses, die Unterstützung benachteiligter und in Detroit ansässiger Unternehmen, das Angebot bezahlbarer Wohneinheiten, die Annahme von Wohngutscheinen gemäß Abschnitt 8, die Bereitstellung von Stipendien und die Unterstützung junger LGBTQ+-Menschen.

Während die Verhandlungen weitergehen und das endgültige Leistungspaket Gestalt annimmt, ist es klar, dass diese Entwicklung im New Center von Detroit der Gemeinde erhebliche und vielfältige Vorteile bringen wird.