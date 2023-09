Ein seltener Komet wird zum ersten Mal seit 400 Jahren den Nachthimmel erleuchten

By

Ein neu entdeckter Komet namens Nishimura wird an der Erde vorbeiziehen und den Nachthimmel erhellen, bevor er für weitere 435 Jahre verschwindet. Dies ist das erste Mal seit mehr als vier Jahrhunderten, dass Nishimura für Menschen sichtbar ist. Der Komet wurde Mitte August von einem Amateurastronomen in Japan entdeckt und nach seinem Entdecker Hideo Nishimura benannt.

Kometen sind Himmelsobjekte, die aus Eis, Gestein und flüchtigen Verbindungen bestehen. Mit ihren verlängerten Umlaufbahnen gelangen sie gelegentlich in das innere Sonnensystem, wodurch sie von der Erde aus sichtbar sind. Dieser besondere Komet wird aufgrund seiner Zusammensetzung aus gefrorenem Wasser, Methan und anderen Substanzen, vermischt mit Staub und Gesteinspartikeln, oft als „schmutziger Schneeball“ bezeichnet.

Obwohl es keine Garantie dafür gibt, dass der Komet Nishimura mit bloßem Auge sichtbar sein wird, besteht eine gute Chance, dass dies der Fall sein könnte. Wenn sich der Komet der Sonne nähert, kann seine Helligkeit zunehmen, sodass er möglicherweise Anfang September sichtbar wird. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass der Kern des Kometen zerbricht, wenn er sich der Sonne nähert.

Um einen Blick auf den Kometen Nishimura zu erhaschen, empfiehlt sich die Verwendung eines Fernglases oder eines Teleskops. Beobachter sollten etwa 90 Minuten vor Sonnenaufgang in Richtung des nordöstlichen Horizonts in der Nähe des Sternbildes Löwe blicken. Allerdings wird es immer schwieriger, den Kometen zu entdecken, je näher er der Sonne kommt und tiefer in Richtung Horizont sinkt.

Die Entdeckung des Kometen Nishimura durch Hideo Nishimura ist bemerkenswert, da es seine dritte Entdeckung eines Kometen ist. Dies ist ungewöhnlich angesichts der umfangreichen Himmelsuntersuchungen, die von professionellen Teleskopen durchgeführt werden. Der Komet hat eine seltene grüne Farbe und einen dünnen Schweif und wurde seit seiner Entdeckung von Astronomen genau verfolgt.

Auch wenn die Sichtbarkeit des Kometen Nishimura nur von kurzer Dauer sein mag, bietet er Sternguckern und Astronomiebegeisterten eine einzigartige Gelegenheit, Zeuge eines himmlischen Ereignisses zu werden, das nur einmal in vielen Jahrhunderten auftritt.

Quelle:

- Die Associated Press

– Die Planetarische Gesellschaft

– The Arizona Republic (Teil des USA TODAY Network)

– AZCentral

- NASA

– EarthSky

– Record Searchlight (Teil des USA TODAY Network)