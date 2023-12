Wilkes-Barre führt aufgrund der kalten Temperaturen ein Notunterkünftenprogramm ein

Wilkes-Barre mit Sitz im Luzerne County, Pennsylvania, wird als Reaktion auf die extrem kalten Temperaturen ein Code Blue-Notunterkunftsprogramm einführen. Das Programm, das von Keystone Mission verwaltet wird, wird Bedürftigen im Keystone Mission Innovation Center Unterkunft bieten. Das Tierheim ist von 8:00 bis 9:00 Uhr geöffnet und schließt am nächsten Morgen um 7:00 Uhr.

Die Stadtverwaltung wird entscheiden, wann eine Code-Blue-Ausweisung erforderlich ist, und die Öffentlichkeit auf die Aktivierung aufmerksam machen. Sie werden sich auch bemühen, die obdachlose Bevölkerung zu informieren. Ein Code Blue wird durch vorhergesagte Windchill-Temperaturen von 20 Grad oder weniger oder durch erwarteten Schneefall von 10 Zoll oder mehr ausgelöst, wie vom National Weather Service gemeldet.

Um die Aktivierung eines Code Blue weiter bekannt zu machen, wird auf dem Public Square in der Innenstadt von Wilkes-Barre ein blaues Licht angezündet. Dieser visuelle Hinweis wird dazu beitragen, dass die Öffentlichkeit weiß, dass das Notunterkünfteprogramm in Kraft ist.

Keystone Mission is actively seeking volunteers to support the Code Blue Program and encourages those interested to reach out for more information. Volunteer opportunities can be found by contacting Keystone Mission or sending an email to [email protected].

Weitere Einzelheiten und Aktualisierungen zum Code Blue-Notunterkunftsprogramm finden Einzelpersonen auf der Website oder auf der Facebook-Seite der Stadt Wilkes-Barre.

