Neue Cocktailbar in der Innenstadt von Kalamazoo bietet ein ganzes Jahr lang exklusive Rabatte für die Community

Dabney & Co., der neueste Neuzugang in der Cocktailszene in Downtown Kalamazoo, sorgt für Aufsehen und bietet Cocktail-Enthusiasten eine einzigartige Gelegenheit. Anlässlich ihres einjährigen Jubiläums, das mit der größten Barnacht des Jahres zusammenfällt, gibt die trendige Cocktailbar der Community etwas zurück, indem sie 50 glücklichen Gästen einen Schlüsselanhänger schenkt, der einen einjährigen Rabatt freischaltet.

Anstatt nur ihren Meilenstein zu feiern, möchte Dabney & Co. seinen treuen Kunden seinen Dank aussprechen und auf sinnvolle Weise einen Beitrag zur lebendigen Innenstadt von Kalamazoo leisten. Der Schlüsselanhänger, der nur wenigen Glücklichen geschenkt wird, gewährt im gesamten Jahr 15 einen großzügigen Rabatt von 2024 % auf alle Bestellungen.

Mit einer Auswahl sorgfältig zubereiteter Cocktails hat sich Dabney & Co. schnell zu einem beliebten Ziel für Cocktailkenner und diejenigen entwickelt, die einen herrlichen Abend in der Innenstadt von Kalamazoo verbringen möchten. Von klassischen Kreationen bis hin zu innovativen Mixologie-Kreationen lassen die erfahrenen Mixologen der Bar nichts unversucht, um das perfekte Getränk zu kreieren.

Dabney & Co. ist darauf ausgelegt, eine integrative und einladende Atmosphäre zu schaffen und heißt sowohl Anfänger als auch erfahrene Cocktail-Enthusiasten willkommen. Das Engagement der Bar für Qualität, Kreativität und exzellenten Service hat ihr eine treue Anhängerschaft und zahlreiche Auszeichnungen in der lokalen Mixology-Szene eingebracht.

FAQ:

F: Wann beginnt der ganzjährige Rabatt bei Dabney & Co.?

A: Der Rabatt beginnt mit Erhalt des Schlüsselanhängers und gilt für das gesamte Jahr 2024.

F: Kann ich den Jahresrabatt für jede Bestellung nutzen?

A: Ja, der Rabatt von 15 % gilt für alle Bestellungen bei Dabney & Co. im Jahr 2024.

F: Wie kann ich teilnehmen und die Chance haben, den Schlüsselbund zu erhalten?

A: Die Verlosung findet exklusiv anlässlich des einjährigen Jubiläums von Dabney & Co. am Mittwoch, dem 22. November, statt. Gönner, die an diesem Tag einen Kauf tätigen, nehmen an der Verlosung des Schlüsselanhängers teil.