Die Amerikaner sind sich über Bidens Arbeitsleistung und wirtschaftliche Bedenken uneinig

Eine kürzlich von CNN durchgeführte Umfrage ergab, dass die Ansichten der Amerikaner über die Arbeitsleistung von Präsident Joe Biden seit Jahresbeginn zurückgegangen sind. Die von SSRS durchgeführte Studie brachte auch Bedenken hinsichtlich der nationalen Wirtschaft zum Ausdruck: Mehr als 40 % der Befragten äußerten ernsthafte Bedenken hinsichtlich steigender Kosten, die sie möglicherweise aus ihren eigenen Gemeinden verdrängen könnten.

Die Umfrage ergab, dass rund 40 % der Amerikaner der Meinung sind, dass die Wirtschaft oder die Lebenshaltungskosten das wichtigste Problem des Landes sind und alle anderen Sorgen überwiegen. Allerdings zeigten sich nur wenige Befragte optimistisch hinsichtlich der Zukunft der Wirtschaft.

Während weniger Amerikaner mit der Haltung der Demokratischen Partei zu Wirtschaft, Kriminalität, Einwanderung und Amerikas Rolle in der Welt übereinstimmen, sind die Demokraten in bestimmten anderen Fragen im Vorteil. Die Umfrage ergab, dass die Amerikaner in Fragen der Abtreibung, des Klimawandels und wahlbezogener Fragen stärker mit den Demokraten übereinstimmen. Diese Themen galten bei den vorangegangenen Zwischenwahlen als Motivationsfaktoren für die demokratische Basis. Wenn es darum geht, der Mittelschicht zu helfen, gibt es eine starke Kluft zwischen dem demokratischen und dem republikanischen Ansatz.

Interessanterweise verfügt keine Partei über eine Mehrheitsunterstützung für ihre Herangehensweise an eines der in der Umfrage untersuchten Themen. Eine beträchtliche Minderheit der Öffentlichkeit gab an, dass ihre Ansichten nicht mit den Positionen einer der beiden Parteien übereinstimmen.

Was Bidens Arbeitszustimmung betrifft, so ist diese seit Jahresbeginn rückläufig. Die jüngste Umfrage ergab eine Zustimmungsrate von 37 %, während 63 % dies ablehnten. Dies markiert Bidens niedrigste Zahl seit seinem Amtsantritt. Allerdings liegt seine Zustimmungsrate immer noch einige Punkte über dem Tiefpunkt des ehemaligen Präsidenten Donald Trump.

Aufgeschlüsselt nach demografischen Gruppen stimmt in den meisten Gruppen weniger als die Hälfte der Befragten mit Bidens Arbeitsleistung überein. Bei den Demokraten und den selbsternannten Liberalen liegt die Zustimmung zu Bidens Job bei 72 % bzw. 63 %. Diese Ratings sind seit Januar dieses Jahres gesunken.

Darüber hinaus beurteilt die Mehrheit der Amerikaner (71 %) die wirtschaftliche Lage im Land als schlecht, 38 % bezeichnen sie als sehr schlecht. Obwohl dies eine Verbesserung gegenüber dem Sommer 2022 darstellt, ist sie immer noch deutlich schlechter als die Wirtschaftseinschätzungen vor der Pandemie. Mit Blick auf die Zukunft gehen 61 % der Befragten davon aus, dass die Wirtschaft auch in einem Jahr schwach bleiben wird.

Insgesamt ergab die Umfrage, dass die Amerikaner hinsichtlich Bidens Arbeitsleistung geteilter Meinung sind und Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftslage hegen. Die Ergebnisse verdeutlichen auch die unterschiedlichen Meinungen zwischen Demokraten und Republikanern zu entscheidenden Themen, wobei keine der beiden Parteien eine Mehrheit für ihren Ansatz hat.