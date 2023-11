Wissenschaftler entdecken Sandwolken auf einem fernen Gasriesen

By

Laut einem kürzlich in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichten Bericht wurden auf einem etwa 212 Lichtjahre von der Erde entfernten Planeten Wolken aus Sand gefunden. Der als WASP-107b bekannte Planet ist ein Gasriese, der aufgrund seiner geringen Dichte oft als überraschend „aufgedunsen“ beschrieben wird. Astronomen vermuteten zuvor, dass sich auf Planeten außerhalb unseres Sonnensystems Wolken aus verschiedenen Substanzen, darunter Gestein oder Metall, bilden könnten. Dies ist jedoch die erste bestätigte Beobachtung solcher Wolken.

Möglich wurde die Entdeckung durch das James Webb Space Telescope (JWST), das mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet ist, die es Wissenschaftlern ermöglicht, Daten über die Zusammensetzung der Atmosphären auf fernen Planeten zu sammeln. Durch die Analyse des Sternenlichts, das die Atmosphäre von WASP-107b durchdringt, konnten Forscher das Vorhandensein von Sandwolken identifizieren. Es wird angenommen, dass sich diese Wolken ähnlich wie Wasser auf der Erde verhalten: Sandpartikel fallen wie Regen in das Innere des Planeten und verdunsten dann, um erneut Wolken zu bilden.

Laura Kreidberg, Astronomin am Max-Planck-Institut für Astronomie und Expertin für entfernte Planetenatmosphären, äußerte sich zur Bedeutung der Entdeckung. Sie betonte, dass Wissenschaftler zwar schon lange über die Existenz von Wolken spekuliert hätten, die aus anderen Substanzen als Wasser bestehen, diese Beobachtung jedoch konkrete Beweise für deren Existenz liefere.

Die Ergebnisse stellten auch einige anfängliche Annahmen über den Planeten in Frage. Beispielsweise hatten Wissenschaftler damit gerechnet, in der Atmosphäre des Planeten große Mengen an Methan vorzufinden, doch stattdessen entdeckten sie Schwefeldioxid. Die chemische Zusammensetzung der Wolken, zu denen Silikatmaterial gehört, das sich wie Wasser auf der Erde verhält, fügte den Erkenntnissen der Forscher eine weitere Überraschung hinzu.

Weitere Forschung ist erforderlich, um die Entstehung und das Verhalten von Sandwolken auf Gasriesen wie WASP-107b besser zu verstehen. Wissenschaftler glauben, dass die Untersuchung dieser ungewöhnlichen Wolkenformationen wertvolle Erkenntnisse über die Atmosphären entfernter Planeten und die vielfältigen Bedingungen, die außerhalb unseres Sonnensystems herrschen können, liefern kann.

FAQ

Was ist WASP-107b?

WASP-107b ist ein Gasriesenplanet, der etwa 212 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Er ist für seine geringe Dichte bekannt, wodurch er in seiner Größe dem Jupiter ähnelt, aber deutlich leichter ist.

Wie wurden Sandwolken auf WASP-107b entdeckt?

Das James Webb Space Telescope (JWST) wurde verwendet, um das Sternenlicht zu analysieren, das durch die Atmosphäre von WASP-107b dringt. Durch die Untersuchung der Veränderungen im Sternenlicht konnten Wissenschaftler das Vorhandensein von Wolken aus winzigen Sandstücken identifizieren.

Wie verhalten sich Sandwolken auf WASP-107b?

Es wird angenommen, dass Sandpartikel in den Wolken auf WASP-107b in das heißere Innere des Planeten fallen, ähnlich wie Wasser als Regen auf die Erde fällt. Anschließend verdunsten die Partikel wieder in die Atmosphäre und bilden erneut Wolken.

Welche weiteren Überraschungen wurden über die Atmosphäre von WASP-107b entdeckt?

Entgegen den ersten Erwartungen konnten Wissenschaftler keine hohen Methanwerte in der Atmosphäre des Planeten feststellen. Stattdessen fanden sie Hinweise auf Schwefeldioxid, was angesichts der niedrigeren Temperaturen auf dem Planeten unerwartet war. Darüber hinaus enthielt die Zusammensetzung der Wolken Silikatmaterial, das sich wie Wasser auf der Erde verhielt.