Die bemerkenswerten technischen Leistungen des Neolithikums: Enthüllung der Geheimnisse des Menga-Dolmen

Archäologen und Forscher aus Spanien haben bahnbrechende Entdeckungen gemacht, die Licht auf die unglaublichen technischen Errungenschaften der Jungsteinzeit werfen. Ihre kürzlich in Scientific Reports veröffentlichte Studie befasst sich mit dem Bau des berühmten Menga-Dolmen, einer antiken Grabstätte in der Nähe von Antequera, Málaga, Spanien. Durch fortschrittliche Technologien und Analysetechniken haben die Forscher die Zusammensetzung und Herkunft der in der Struktur verwendeten Steine ​​sowie die für den Transport und die Platzierung verwendeten Techniken entschlüsselt.

Der Menga-Dolmen ist ein Beweis für die enorme Leistungsfähigkeit neolithischer Baumeister. Dieses vor etwa 5,700 Jahren errichtete megalithische Bauwerk ist eines der größten in Europa. Die massiven Steine, von denen einige mehr als 100 Tonnen schwer waren, wurden sorgfältig auf einem Hügel positioniert. Durch petrographische und stratigraphische Analysen identifizierte das Forscherteam die Steine ​​als Kalkarenite, eine fragile Form von Sedimentgestein. Das Vorhandensein einer derart weichen Gesteinsart deutet auf ein hohes Maß an technischer Raffinesse hin, da zur Vermeidung von Schäden ein sorgfältiger Transport erforderlich gewesen wäre.

Der Transport dieser kolossalen Steine ​​zum Standort des Dolmens erforderte umfangreiche Planungs- und Ingenieurskunst. Die Forscher betonen die Schwierigkeit, den Schlussstein zu platzieren, eine dachartige Struktur mit einem Gewicht von etwa 150 Tonnen. Es wird vermutet, dass die Bauherren während des Bauprozesses Gerüste und Seile verwendeten, während für den Transport die Schaffung ebener Straßen erforderlich war.

Darüber hinaus zeigt die Studie, dass der Menga-Dolmen präzise an die nahegelegenen Berge angepasst wurde, was zu komplizierten Lichtmustern in der Grabkammer führte. Bemerkenswert ist, dass die frühen Ingenieure an den Kammerrändern ineinandergreifende Steine ​​einbauten, um das Eindringen von Wasser abzuleiten und Erosion zu verhindern.

Die neu gewonnenen Erkenntnisse zum Menga-Dolmen unterstreichen die bemerkenswerten Errungenschaften neolithischer Kulturen. Ihre Fähigkeit, riesige Steine ​​zu manipulieren und zu positionieren, zeugt von einem Maß an Einfallsreichtum und technischem Wissen, das alle Erwartungen übertrifft. Durch die Entschlüsselung der Geheimnisse dieses antiken Wunderwerks vertiefen Forscher weiterhin unser Verständnis der Menschheitsgeschichte und der unglaublichen Fähigkeiten unserer Vorfahren.

